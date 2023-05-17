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Реєстру збитків від агресії рф бути: підписали політичну декларацію

Реєстру збитків від агресії рф бути: підписали політичну декларацію

Київ • УНН

 • 701995 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У межах саміту Ради Європи підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Щойно в Рейк'явіку підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. Дякую Раді Європи та всім державам-учасницям, які на високому рівні підтримали це знакове рішення", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Реєстр, з його слів, є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які росія завдала своєю жорстокою війною. Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу Реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви, зазначив Прем'єр.

"Наша мета - створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами", - прокоментував Шмигаль наступні кроки.

Нагадаємо

Шмигаль вказав, що після очікуваного створення реєстру збитків від війни росії проти України потрібно буде створити Компенсаційну комісію та Компенсаційний фонд. Це має дозволити запустити процес відшкодування збитків усім постраждалим від агресії рф.

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