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Реестру убытков от агрессии рф быть: подписали политическую декларацию

Киев • УНН

 • 701992 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В рамках саммита Совета Европы подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией россии против Украины, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией россии против Украины. Спасибо Совету Европы и всем государствам-участникам, которые на высоком уровне поддержали это знаковое решение", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Реестр, по его словам, является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам убытков, которые россия нанесла своей жестокой войной. Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу Реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления, отметил Премьер.

"Наша цель - создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности за счет российских активов в мире. Двигаемся к цели вместе с партнерами", - прокомментировал Шмыгаль следующие шаги.

Напомним

Шмыгаль указал, что после ожидаемого создания Реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф.

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