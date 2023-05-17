Реєстр збитків - лише перший крок: Шмигаль назвав необхідне для компенсацій через агресію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Після очікуваного створення реєстру збитків від війни росії проти України потрібно буде створити Компенсаційну комісію та Компенсаційний фонд. Це має дозволити запустити процес відшкодування збитків усім постраждалим від агресії рф. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в круглому столі у межах 4-го саміту голів держав та урядів Ради Європи, пише УНН.
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«Рішення про створення Реєстру, яке ми очікуємо на цьому саміті, на найвищому міжнародному рівні, буде без перебільшення історичним. Водночас це лише перший крок на шляху до створення комплексного міжнародного Компенсаційного механізму. Тепер маємо сконцентрувати наші зусилля на створенні Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, що дозволить розпочати процес відшкодування збитків усім постраждалим внаслідок російської агресії», - підкреслив Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду.
Деталі
Він також закликав держави-члени та країни-спостерігачі Ради Європи підтримати ідею створення міжнародного Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії, адже важливо притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво росії.
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«Лише притягнувши агресора до відповідальності, Європа зможе запобігти кровопролитним війнам на континенті», — підкреслив Прем'єр-міністр України.
Шмигаль також відзначив, що ядерний шантаж, захоплення Запорізької АЕС, розв’язання повномасштабної війни в центрі Європи - несумісні зі статусом російської федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН, яким вона користується без належних правових підстав.
«Абсурдною є ситуація, коли держава-агресор головує в Раді Безпеки ООН. Така повоєнна система міжнародної безпеки, створена за підсумками Другої світової війни, не відповідає сучасним реаліям і потребує нагального та суттєвого реформування», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув у Рейк'явік на саміт глав держав та урядів Ради Європи.
Як очікується, Рада Європи створить реєстр збитків, завданих росією Україні.