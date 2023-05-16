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Саміт лідерів країн Ради Європи: Шмигаль з командою урядовців прибув у Рейк'явік

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув у Рейк'явік на саміт глав держав та урядів Ради Європи, передає УНН.

Цитата

"У Рейк'явіку сьогодні розпочинається 4-й саміт глав держав та урядів Ради Європи. З урядовою командою прибули до Ісландії, щоб взяти участь у заході. Заплановано низку зустрічей на полях саміту, а також важливі рішення на підтримку нашої держави", - написав Шмигаль у Telegram.

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Раніше

Як повідомляв УНН, Міжнародний реєстр збитків через повномасштабну війну, яку розпочала росія, буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня.

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