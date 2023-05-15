Саміт лідерів країн Ради Європи: чому це важливо для України

Деталі

Рішення про проведення саміту у листопаді 2022 року ухвалив Комітет міністрів Ради Європи. І це буде усього лише четвертий саміт такого рівня за 74-річну історію організації.

Причиною скликання саміту стала необхідність реагувати на виклики пов’язані із повномасштабною агресією рф проти України. А також формування місії Ради Європи у новій геополітичній європейській архітектурі.

Також очікується, що саміт сприятиме ініціативам щодо відповідей на нові виклики для демократії та прав людини, зокрема і в сфері довкілля та штучного інтелекту.

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Хто представлятиме Україну

У Рейк’явіку вже перебуває віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона встигла зустрітися з міністром юстиції Ісландії Йоном Гуннарссоном і обговорити питання створення Міжнародного спецтрибуналу для росії та механізми притягнення її до відповідальності.



Зеленський обов’язково прийме участь у саміті. Судячи з того, що вчорашнє вечірнє звернення він записував у поїзді, і заявив, що повертається додому, ця участь обмежиться онлайн-форматом.

Важливість саміту для України

Подібні заходи є важливими з огляду на те, що консолідують партнерів України до ще більшого засудження російської агресії та до практичних кроків щодо притягнення рф до відповідальності. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Ігор Рейтерович.

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«Будь-які подібні заходи є важливими, оскільки на них, по-перше, зустрічаються країни, які, в переважній своїй більшості, підтримують Україну, та є нашими партнерами. Тому зрозуміло, що окремі питання, які пов'язані з підтримкою нашої держави або процесами європейської чи політичну інтеграцію, в будь якому випадку обговорюються. І це додатковий майданчик, який дозволяє вирішити певні проблеми», - заявив експерт.

На його думку, усі заяви та декларації з часом повинні мати практичне втілення. До прикладу, у створенні міжнародного спецтрибуналу для росії.

«От ми збираємо зараз такий пакет документів, які потім будуть використовуватися на всіх цих майданчиках. Важливість таких резолюцій залежить від того, хто їх приймає. Як правило, прямої юридичної сили вони не мають. Але вони необхідні для легітимації тих чи інших рішень, які потім будуть прийматись форматі вже якихось конкретних інституцій, тобто, конкретних установ», - додав Рейтерович.

Історія самітів Ради Європи

Вперше поважне зібрання глав держав та урядів країн Ради Європи відбулося у 1993 році у Відні та було присвячене розвитку молодих демократій у країнах Центральної та Східної Європи.

Другий саміт пройшов у 1997 році в Страсбурзі. Його тематикою були права людини. Тоді було ухвалене рішення про призначення комісара Ради Європи з прав людини.

Втретє і в останнє глави держав та урядів держав Ради Європи зібралися в 2005 році у Варшаві. Саміт був присвячений переосмисленню пріоритетів організації. Були ухвалені декларація та план дій, спрямовані на посилення ключової місії Ради щодо захисту та сприяння правам людини, демократії та верховенству права.

Цікаве

Офіційно Рада Європи була створена 5 травня 1949 року, коли 10-ма країнами-засновниками була підписана Лондонська угода. Засновниками Ради Європи є Велика Британія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Ірландія, Люксембург.

Основна мета організації – захист прав людини, демократії та верховенства права у Європі.

Україна вступила до Ради Європи у 1995 році.

На даний момент членами Ради Європи є 46 держав.

росію виключили з Ради Європи у березні 2022 року після нападу на Україну. Це був другий подібний випадок за час існування організації. У 1967-1974 роках зі складу організації була виключена Греція.

Основними органами Ради Європи є Комітет міністрів, Парламентська Асамблея, Європейській суд з прав людини.

Генеральним секретарем Ради Європи на даний момент є Марія Пейчинович-Бурич.