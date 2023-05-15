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Саммит лидеров стран Совета Европы: почему это важно для Украины

Саммит лидеров стран Совета Европы: почему это важно для Украины

Киев • УНН

 • 2070878 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Сегодня, 16 мая, в столице Исландии Рейкьявике стартует четвертый саммит глав государств и правительств государств-членов Совета Европы. Одна из ключевых тем саммита: ситуация вокруг Украины, пишет УНН.

Детали

Решение о проведении саммита в ноябре 2022 года принял Комитет министров Совета Европы. И это будет всего лишь четвертый саммит такого уровня за 74-летнюю историю организации.

Причиной созыва саммита стала необходимость реагировать на вызовы, связанные с полномасштабной агрессией рф против Украины. А также формирование миссии Совета Европы в новой геополитической европейской архитектуре.

Также ожидается, что саммит будет способствовать инициативам по ответам на новые вызовы для демократии и прав человека, в том числе и в сфере окружающей среды и искусственного интеллекта.

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Кто будет представлять Украину

В Рейкьявике уже находится вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Она успела встретиться с министром юстиции Исландии Йоном Гуннарссоном и обсудить вопрос создания Международного спецтрибунала для россии и механизмы привлечения ее к ответственности.

Зеленский обязательно примет участие в саммите. Судя по тому, что вчерашнее вечернее обращение он записывал в поезде, и заявил, что возвращается домой, это участие ограничится онлайн-форматом.

Важность саммита для Украины

Подобные мероприятия важны ввиду того, что консолидируют партнеров Украины к еще большему осуждению российской агрессии и к практическим шагам по привлечению рф к ответственности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт Игорь Рейтерович.

Цитата

«Любые подобные мероприятия являются важными, поскольку на них, во-первых, встречаются страны, которые, в подавляющем своем большинстве, поддерживают Украину, и являются нашими партнерами. Поэтому понятно, что отдельные вопросы, связанные с поддержкой нашего государства или процессами европейской или политической интеграции, в любом случае обсуждаются. И это дополнительная площадка, которая позволяет решить определенные проблемы», - заявил эксперт.

По его мнению, все заявления и декларации со временем должны иметь практическое воплощение. К примеру, в создании международного спецтрибунала для россии.

«Вот мы собираем сейчас такой пакет документов, которые потом будут использоваться на всех этих площадках. Важность таких резолюций зависит от того, кто их принимает. Как правило, прямой юридической силы они не имеют. Но они необходимы для легитимации тех или иных решений, которые потом будут приниматься в формате уже каких-то конкретных институтов, то есть, конкретных учреждений», - добавил Рейтерович.

История саммитов Совета Европы

Впервые уважаемое собрание глав государств и правительств стран Совета Европы состоялось в 1993 году в Вене и было посвящено развитию молодых демократий в странах Центральной и Восточной Европы.

Второй саммит прошел в 1997 году в Страсбурге. Его тематикой были права человека. Тогда было принято решение о назначении комиссара Совета Европы по правам человека.

В третий и в последний раз главы государств и правительств государств Совета Европы собрались в 2005 году в Варшаве. Саммит был посвящен переосмыслению приоритетов организации. Были приняты декларация и план действий, направленные на усиление ключевой миссии Совета по защите и содействию правам человека, демократии и верховенству права.

Интересное

Официально Совет Европы был создан 5 мая 1949 года, когда 10 странами-основателями было подписано Лондонское соглашение. Учредителями Совета Европы являются Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Ирландия, Люксембург.

Основная цель организации – защита прав человека, демократии и верховенства права в Европе.

Украина вступила в Совет Европы в 1995 году.

На данный момент членами Совета Европы являются 46 государств.

Россию исключили из Совета Европы в марте 2022 года после нападения на Украину. Это был второй подобный случай за время существования организации. В 1967-1974 годах из состава организации была исключена Греция.

Основными органами Совета Европы являются Комитет министров, Парламентская Ассамблея, Европейский суд по правам человека.

Генеральным секретарем Совета Европы на данный момент является Мария Пейчинович-Бурич.

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