На саміті Ради Європи буде представлено міжнародний реєстр збитків через війну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міжнародний реєстр збитків через повномасштабну війну, яку розпочала росія, буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня. Про це йдеться в спільній заяві саміту Україна – Північна Європа, передає УНН з посиланням на ОП.
Цитата
«Україна й країни Північної Європи і далі працюватимуть разом з іншими над розробкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, спричинених російською агресією. Для цього важливою віхою є міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня 2023 року», - йдеться в заяві.
В заяві також повідомляється, що країни Північної Європи й далі будуть докладати зусиль для вивчення відповідних варіантів забезпечення фінансування компенсаційного механізму, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відбудови України та з метою виплати репарацій.
Доповнення
Уряд Нідерландів ухвалив рішення про створення Міжнародного реєстру збитків. Це міжнародна організація, яка займатиметься питаннями щодо відшкодування росією збитків, завданих Україні внаслідок військової агресії.
Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України внаслідок війни у понад 10 мільярдів доларів.