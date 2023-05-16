Саммит лидеров стран Совета Европы: Шмыгаль с командой чиновников прибыл в Рейкьявик

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"В Рейкьявике сегодня начинается 4-й саммит глав государств и правительств Совета Европы. С правительственной командой прибыли в Исландию, чтобы принять участие в мероприятии. Запланирован ряд встреч на полях саммита, а также важные решения в поддержку нашего государства", - написал Шмыгаль в Telegram.

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Как сообщал УНН, Международный реестр убытков из-за полномасштабной войны, которую начала россия, будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая.