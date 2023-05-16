Рада Європи створить реєстр збитків, завданих росією Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 46 країн-членів Ради Європи у вівторок створили реєстр збитків, щоб зафіксувати збитки та руйнування, завдані росією Україні під час війни, передає AFP, пише УНН.
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Він закликав «усі країни приєднатися до цього та активно сприяти його заповненню».
Про реєстр було оголошено під час саміту країн-членів в Ісландії.
Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела був серед підписантів.
У коментарях для ЗМІ він заявив, що, хоча Мальта продовжуватиме дотримуватися санкцій проти росії й діятиме, щоб не допустити їхнього обходу, однак країна продовжуватиме наполягати на необхідності миру та діалогу за столом переговорів.
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Реєстр базуватиметься в Нідерландах та реєструватиме докази збитків та вимоги про відшкодування збитків чи травм.
Очікується, що реєстр буде створено протягом місяця. Точна щорічна плата залежатиме від кількості країн, які беруть участь у реєстрі.