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Рада Європи створить реєстр збитків, завданих росією Україні

Рада Європи створить реєстр збитків, завданих росією Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 46 країн-членів Ради Європи у вівторок створили реєстр збитків, щоб зафіксувати збитки та руйнування, завдані росією Україні під час війни, передає AFP, пише УНН.

Деталі

Він закликав «усі країни приєднатися до цього та активно сприяти його заповненню».

Про реєстр було оголошено під час саміту країн-членів в Ісландії.

Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела був серед підписантів.

У коментарях для ЗМІ він заявив, що, хоча Мальта продовжуватиме дотримуватися санкцій проти росії й діятиме, щоб не допустити їхнього обходу, однак країна продовжуватиме наполягати на необхідності миру та діалогу за столом переговорів.

Додамо

Реєстр базуватиметься в Нідерландах та реєструватиме докази збитків та вимоги про відшкодування збитків чи травм.

Очікується, що реєстр буде створено протягом місяця. Точна щорічна плата залежатиме від кількості країн, які беруть участь у реєстрі.

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