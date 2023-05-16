Совет Европы создаст реестр убытков, нанесенных россией Украине

Детали

Он призвал «все страны присоединиться к этому и активно содействовать его заполнению».

О реестре было объявлено во время саммита стран-членов в Исландии.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела был среди подписантов.

В комментариях для СМИ он заявил, что, хотя Мальта будет продолжать придерживаться санкций против россии и действовать, чтобы не допустить их обхода, однако страна будет продолжать настаивать на необходимости мира и диалога за столом переговоров.

Добавим

Реестр будет базироваться в Нидерландах и регистрировать доказательства ущерба и требования о возмещении ущерба или травм.

Ожидается, что реестр будет создан в течение месяца. Точная ежегодная плата будет зависеть от количества стран, участвующих в реестре.