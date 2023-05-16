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Совет Европы создаст реестр убытков, нанесенных россией Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 46 стран-членов Совета Европы во вторник создали реестр убытков, чтобы зафиксировать ущерб и разрушение, причиненный россией Украине во время войны, передает AFP, пишет УНН.

Детали

Он призвал «все страны присоединиться к этому и активно содействовать его заполнению».

О реестре было объявлено во время саммита стран-членов в Исландии.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела был среди подписантов.

В комментариях для СМИ он заявил, что, хотя Мальта будет продолжать придерживаться санкций против россии и действовать, чтобы не допустить их обхода, однако страна будет продолжать настаивать на необходимости мира и диалога за столом переговоров.

Добавим

Реестр будет базироваться в Нидерландах и регистрировать доказательства ущерба и требования о возмещении ущерба или травм.

Ожидается, что реестр будет создан в течение месяца. Точная ежегодная плата будет зависеть от количества стран, участвующих в реестре.

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