Реестр убытков - лишь первый шаг: Шмыгаль назвал необходимое для компенсаций из-за агрессии рф

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«Решение о создании Реестра, которое мы ожидаем на этом саммите, на самом высоком международном уровне, будет без преувеличения историческим. В то же время это лишь первый шаг на пути к созданию комплексного международного Компенсационного механизма. Теперь должны сконцентрировать наши усилия на создании Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, что позволит начать процесс возмещения убытков всем пострадавшим в результате российской агрессии», - подчеркнул Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.

Детали

Он также призвал государства-члены и страны-наблюдатели Совета Европы поддержать идею создания международного Специального трибунала для наказания за преступление агрессии, ведь важно привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии.

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«Только привлекая агрессора к ответственности, Европа сможет предотвратить кровопролитные войны на континенте», - подчеркнул Премьер-министр Украины.

Шмыгаль также отметил, что ядерный шантаж, захват Запорожской АЭС, развязывание полномасштабной войны в центре Европы - несовместимы со статусом российской федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН, которым она пользуется без надлежащих правовых оснований.

«Абсурдной является ситуация, когда государство-агрессор председательствует в Совете Безопасности ООН. Такая послевоенная система международной безопасности, созданная по итогам Второй мировой войны, не соответствует современным реалиям и требует неотложного и существенного реформирования», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рейкьявик на саммит глав государств и правительств Совета Европы.

Как ожидается, Совет Европы создаст реестр убытков, нанесённых россией Украине.