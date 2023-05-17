Реестр убытков - лишь первый шаг: Шмыгаль назвал необходимое для компенсаций из-за агрессии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. После ожидаемого создания реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в круглом столе в рамках 4-го саммита глав государств и правительств Совета Европы, пишет УНН.
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«Решение о создании Реестра, которое мы ожидаем на этом саммите, на самом высоком международном уровне, будет без преувеличения историческим. В то же время это лишь первый шаг на пути к созданию комплексного международного Компенсационного механизма. Теперь должны сконцентрировать наши усилия на создании Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, что позволит начать процесс возмещения убытков всем пострадавшим в результате российской агрессии», - подчеркнул Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.
Детали
Он также призвал государства-члены и страны-наблюдатели Совета Европы поддержать идею создания международного Специального трибунала для наказания за преступление агрессии, ведь важно привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии.
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«Только привлекая агрессора к ответственности, Европа сможет предотвратить кровопролитные войны на континенте», - подчеркнул Премьер-министр Украины.
Шмыгаль также отметил, что ядерный шантаж, захват Запорожской АЭС, развязывание полномасштабной войны в центре Европы - несовместимы со статусом российской федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН, которым она пользуется без надлежащих правовых оснований.
«Абсурдной является ситуация, когда государство-агрессор председательствует в Совете Безопасности ООН. Такая послевоенная система международной безопасности, созданная по итогам Второй мировой войны, не соответствует современным реалиям и требует неотложного и существенного реформирования», - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рейкьявик на саммит глав государств и правительств Совета Европы.
Как ожидается, Совет Европы создаст реестр убытков, нанесённых россией Украине.