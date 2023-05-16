Створення спецтрибуналу та механізму компенсації збитків: Шмигаль зустрівся з прем'єркою Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із прем'єркою Ісландії Катрін Якобсдоттір - говорили про створення спеціального міжнародного трибуналу та механізму компенсації збитків, завданих агресією росії проти України, передає УНН.
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"Провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. Подякував за ініціативу проведення 4-го саміту голів держав та урядів Ради Європи.
Порушили питання створення спеціального міжнародного трибуналу та механізму компенсації збитків, завданих агресією росії проти України. Очікуємо на позитивні рішення за підсумками саміту", - написав Шмигаль у Telegram.
Додамо
Він також висловив вдячність Ісландії за політичну та гуманітарну підтримку, зокрема зусилля в наданні Україні мобільних госпіталів та підтримку Формули миру Президента України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув у Рейк'явік на саміт глав держав та урядів Ради Європи.