Создание спецтрибунала и механизма компенсации ущерба: Шмыгаль встретился с премьером Исландии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир - говорили о создании специального международного трибунала и механизме компенсации ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины, передает УНН.
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"Провел встречу с Премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Поблагодарил за инициативу проведения 4-го саммита глав государств и правительств Совета Европы.
Затронули вопрос создания специального международного трибунала и механизма компенсации ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины. Ожидаем положительных решений по итогам саммита", - написал Шмыгаль в Telegram.
Добавим
Он также выразил признательность Исландии за политическую и гуманитарную поддержку, в частности, усилия в предоставлении Украине мобильных госпиталей и поддержку Формулы мира Президента Украины.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рейкьявик на саммит глав государств и правительств Совета Европы.