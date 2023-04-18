Рувін розповів, як Україна готується до майбутнього трибуналу над росією

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз продовжує активну співпрацю з представниками Міжнародного кримінального суду щодо розслідування воєнних злочинів російської федерації на території України. Про деталі та важливість роботи йдеться у повідомленні КНДІСЕ, повідомляє УНН.

Спільна робота українських експертів КНДІСЕ та місії Міжнародного кримінального суду в рамках робочих груп «task forces» розпочалася у травні 2022 року і відбувається поетапно.

Перші два етапи більшою мірою були присвячені розслідуванням злочинів військових рф у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях одразу після деокупації населених пунктів. Проводилися дослідження у галузі інформаційних технологій, балістики та вибухотехніки, а також дослідження матеріалів речовин та виробів.

Нині розпочинається черговий етап роботи в рамках якого експерти КНДІСЕ продовжать співпрацю з об'єднаною командою розслідувачів «Dutch Forensic Military Police» спеціально для МКС.

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Цитата

«Від початку повномасштабної російської агресії в Україні порушено десятки тисяч кримінальних справ за фактом скоєння воєнних злочинів окупантів на території нашої держави. Усі вони мають мати належну доказову базу, щоб винуватці трагічних для наших громадян подій були притягнені до відповідальності.

Після деокупації Київщини наші експерти виїздили на місця подій одразу, як це ставало можливим. Загалом дослідження проводилися у понад 200 населених пунктах. Проведено 3D-сканування зруйнованих цивільних будівель, складено деталізовані ортофотоплани міст і сіл, які сьогодні дозволяють проводити додаткові вже більш детальні дослідження.

Крім того, проводився збір всіх наявних фото та відеоматеріалів – це записи з камер відеоспостереження в домівках наших людей, які на певний час мали автономні джерела живлення і працювали фільмуючи злочини росіян. Ідентифіковано конкретних російських військових та підрозділи до яких вони належать, їх командирів та вище керівництво, яке надавало злочинні накази.

Робота у співпраці з іноземними колегами дозволить підготувати відповідну доказову базу для притягнення російських військових до відповідальності за вчинення воєнних злочинів в Україні. Нам важливо виводити експертну роботу на новий міжнародний рівень, забезпечувати абсолютну довіру до результатів розслідування та спонукати світ активніше допомагати Україні», – зазначає директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Нині слідчі та експерти Міжнародного кримінального суду працюють в Україні за двома основними напрямами: допомога у проведенні криміналістичних видів досліджень за матеріалами наявних кримінальних справ та обмін досвідом щодо використання сучасного обладнання, яке дозволяє значно пришвидшити роботу спеціалістів.

Своєю чергою експерти МКС відзначають, що спільна робота дозволить повноцінно розслідувати та досліджувати факти вчинення воєнних злочинів окупантів на території України. Передані до МКС матеріали стануть основою для створення спецтрибуналу та притягнення винних до відповідальності.

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