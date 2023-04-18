Рувин рассказал, как Украина готовится к предстоящему трибуналу над россией

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз продолжает активное сотрудничество с представителями Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений российской федерации на территории Украины. О деталях и важности работы говорится в сообщении КНИИСЭ, сообщает УНН.

Совместная работа украинских экспертов КНИИСЭ и миссии Международного уголовного суда в рамках рабочих групп «task forces» началась в мае 2022 года и проходит поэтапно.

Первые два этапа в большей степени были посвящены расследованию преступлений военных рф в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях сразу после деоккупации населенных пунктов. Проводились исследования в области информационных технологий, баллистики и взрывотехники, а также исследования материалов веществ и изделий.

В настоящее время начинается очередной этап работы, в рамках которого эксперты КНИИСЭ продолжат сотрудничество с объединенной командой расследователей «Dutch Forensic Military Police» специально для МКС.

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Цитата

«С начала полномасштабной российской агрессии в Украине возбуждены десятки тысяч уголовных дел по факту совершения военных преступлений оккупантами на территории нашего государства. Все они должны иметь доказательную базу, чтобы виновники трагических для наших граждан событий были привлечены к ответственности.

После деоккупации Киевщины наши эксперты выезжали на места событий сразу, как это становилось возможным. Всего исследования проводились более чем в 200 населенных пунктах. Проведено 3D-сканирование разрушенных гражданских построек, составлены детализированные ортофотопланы городов и сел, которые сегодня позволяют проводить дополнительные уже более детальные исследования.

Кроме того, проводился сбор всех имеющихся фото и видеоматериалов – это записи с камер видеонаблюдения в домах наших людей, которые временно имели автономные источники питания и работали снимая преступления россиян. Идентифицированы конкретные российские военные и подразделения к которым они принадлежат, их командиры и высшее руководство, предоставлявшее преступные приказы.

Работа в сотрудничестве с иностранными коллегами позволит подготовить доказательную базу для привлечения российских военных к ответственности за совершение военных преступлений в Украине.

Нам важно выводить экспертную работу на новый международный уровень, обеспечивать абсолютное доверие к результатам расследования и побуждать мир помогать Украине активнее», – отмечает директор КНИИСЕ Александр Рувин.

В настоящее время следователи и эксперты Международного уголовного суда работают в Украине по двум основным направлениям: помощь в проведении криминалистических видов исследований по материалам имеющихся уголовных дел и обмен опытом использования современного оборудования, которое позволяет значительно ускорить работу специалистов.

В свою очередь эксперты МКС отмечают, что совместная работа позволит полноценно расследовать и исследовать факты совершения военных преступлений оккупантов на территории Украины. Переданные в МКС материалы станут основой для создания спецтрибунала и привлечения виновных к ответственности.

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