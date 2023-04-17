У КНДІСЕ розповіли про експертизи, які допомогли засудити 10 іранських військових за збитий український авіалайнер Boeing 737-800

ukru
Ексклюзив
15:02 • 49486 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 78555 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 109823 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 246674 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 177781 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 171082 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 268823 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455176 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346252 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357385 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 205404 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 178186 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 146510 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 140059 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 100967 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 246667 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 268818 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 503645 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 638205 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 662456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 46110 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51914 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 140102 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 178227 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 205439 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У КНДІСЕ розповіли про експертизи, які допомогли засудити 10 іранських військових за збитий український авіалайнер Boeing 737-800

У КНДІСЕ розповіли про експертизи, які допомогли засудити 10 іранських військових за збитий український авіалайнер Boeing 737-800

Київ • УНН

 • 642239 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Докази експертів Київського науково-дослідного інститут судових експертиз надали можливість встановити факт збиття пасажирського літака Boeing 737-800 силами Іранської протиповітряної оборони, а саме – зенітно-ракетним комплексом «Тор М-1». Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі КНДІСЕ, передає УНН.

Деталі

Експертизи КНДІСЕ обгрунтували відхилення таких ймовірних версій причин катастрофи, як технічна несправність літака чи «людський фактор» у вигляді некомпетентних дій пілотів. За фактом трагедії у КНДІСЕ проводилася низка комплексних військових, балістичних, комп’ютерно-технічних видів досліджень.

Цитата

«Вироки, про які оголосила іранська сторона, мають бути лише першим кроком до встановлення належного покарання за вчинення однієї з найбільших авіаційних катастроф в історії сучасності. Ми розуміємо, що процес розслідування на цьому не завершено.

Багато питань щодо встановлення міри покарання винних осіб, відшкодування моральної та матеріальної шкоди родинам загиблих та інших важливих моментів розслідування залишаються відкритими та потребують обов'язкового вирішення. Зі сторони експертного забезпечення, ми зробимо все можливе для справедливого розслідування збиття Boeing 737», – зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Нагадаємо

Вчора Іран повідомив про засудження 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ. Найбільший термін ув’язнення за рішенням Іранської сторони – 13 років позбавлення волі.

Авіакатастрофа літака Boeing 737, авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», сталася 8 січня 2020 року. Трагедія забрала життя 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу). Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз входили до складу об’єднаної української групи експертів, яка одразу вирушила на місце події для проведення огляду та фіксації всіх обставин справи за фактом катастрофи. Головним завданням було визначено встановлення об’єктивної причини катастрофи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38