У КНДІСЕ розповіли про експертизи, які допомогли засудити 10 іранських військових за збитий український авіалайнер Boeing 737-800
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Докази експертів Київського науково-дослідного інститут судових експертиз надали можливість встановити факт збиття пасажирського літака Boeing 737-800 силами Іранської протиповітряної оборони, а саме – зенітно-ракетним комплексом «Тор М-1». Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі КНДІСЕ, передає УНН.
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Експертизи КНДІСЕ обгрунтували відхилення таких ймовірних версій причин катастрофи, як технічна несправність літака чи «людський фактор» у вигляді некомпетентних дій пілотів. За фактом трагедії у КНДІСЕ проводилася низка комплексних військових, балістичних, комп’ютерно-технічних видів досліджень.
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«Вироки, про які оголосила іранська сторона, мають бути лише першим кроком до встановлення належного покарання за вчинення однієї з найбільших авіаційних катастроф в історії сучасності. Ми розуміємо, що процес розслідування на цьому не завершено.
Багато питань щодо встановлення міри покарання винних осіб, відшкодування моральної та матеріальної шкоди родинам загиблих та інших важливих моментів розслідування залишаються відкритими та потребують обов'язкового вирішення. Зі сторони експертного забезпечення, ми зробимо все можливе для справедливого розслідування збиття Boeing 737», – зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
Нагадаємо
Вчора Іран повідомив про засудження 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ. Найбільший термін ув’язнення за рішенням Іранської сторони – 13 років позбавлення волі.
Авіакатастрофа літака Boeing 737, авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», сталася 8 січня 2020 року. Трагедія забрала життя 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу). Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України.
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз входили до складу об’єднаної української групи експертів, яка одразу вирушила на місце події для проведення огляду та фіксації всіх обставин справи за фактом катастрофи. Головним завданням було визначено встановлення об’єктивної причини катастрофи.