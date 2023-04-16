У Ірані засудили 10 військовослужбовців за збитий український авіалайнер Boeing 737-800
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за збитий український авіалайнер Boeing 737-800, внаслідок чого загинуло 176 осіб, передає УНН з посиланням на Mizan Online.
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Суд Ірану засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до аварії українського авіалайнера Boeing 737-800 у 2020 році, внаслідок якої загинуло 176 осіб. Про це повідомили на сайті іранської судової системи.
Командира було засуджено до 10 років позбавлення волі, а дев'ять інших військовослужбовців отримали терміни від одного до трьох років.
"Розгляд цієї справи був одним із найважливіших, делікатних та складних судових процесів у країні за останні кілька років", — про це зазначили на сайті.
За інформацією на сайті Mizan Online, дії командира зі збиття літака "були пов'язані з його незнанням ситуації та його недоречною вірою в те, що виявлена мета була ворожою".
Нагадаємо
Рейс PS752 Тегеран - Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 людей: громадяни Ірану, України, Канади, Великобританії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, провиною став людський фактор: літак пролітав поряд із військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу мету".