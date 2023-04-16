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В Иране осудили 10 военнослужащих за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800

В Иране осудили 10 военнослужащих за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800

Киев • УНН

 • 895551 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800, в результате чего погибло 176 человек, передает УНН со ссылкой на Mizan Online.

Детали

Суд Ирана приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к аварии украинского авиалайнера Boeing 737-800 в 2020 году, в результате которой погибли 176 человек. Об этом сообщили на сайте иранской судебной системы.

Командир был приговорен к 10 годам лишения свободы, а девять других военнослужащих получили сроки от одного до трех лет.

"Рассмотрение этого дела было одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов в стране за последние несколько лет", — об этом отметили на сайте.

По информации на сайте Mizan Online, действия командира по сбиванию самолета "были связаны с его незнанием ситуации и его неуместной верой в то, что обнаруженная цель была враждебной".

Напомним

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".

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