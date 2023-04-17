В КНИИСЭ рассказали об экспертизах, которые помогли осудить 10 иранских военных за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Доказательства экспертов Киевского научно-исследовательского институт судебных экспертиз предоставили возможность установить факт сбивания пассажирского самолета Boeing 737-800 силами Иранской противовоздушной обороны, а именно – зенитно-ракетным комплексом «Тор М-1». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КНИИСЭ, передает УНН.
Детали
Экспертизы КНИИСЭ обосновали отклонение таких вероятных версий причин катастрофы, как техническая неисправность самолета или «человеческий фактор» в виде некомпетентных действий пилотов. По факту трагедии в КНИИСЭ проводился ряд комплексных военных, баллистических, компьютерно-технических видов исследований.
Цитата
«Приговоры, о которых объявила иранская сторона, должны быть лишь первым шагом к установлению надлежащего наказания за совершение одной из крупнейших авиационных катастроф в истории современности. Мы понимаем, что процесс расследования на этом не завершен.
Многие вопросы по установлению меры наказания виновных лиц, возмещению морального и материального ущерба семьям погибших и других важных моментов расследования остаются открытыми и требуют обязательного решения. Со стороны экспертного обеспечения, мы сделаем все возможное для справедливого расследования сбития Boeing 737», – отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.
Напомним
Вчера Иран сообщил об осуждении 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к сбиванию украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ. Наибольший срок заключения по решению Иранской стороны – 13 лет лишения свободы.
Авиакатастрофа самолета Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла 8 января 2020 года. Трагедия унесла жизни 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа). Все члены экипажа и двое пассажиров были гражданами Украины.
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз входили в состав объединенной украинской группы экспертов, которая сразу отправилась на место происшествия для проведения осмотра и фиксации всех обстоятельств дела по факту катастрофы. Главной задачей было определено установление объективной причины катастрофы.