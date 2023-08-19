Александр Рувин: КНИИСЭ ведет 16 тыс. экспертиз по агрессии рф - есть что сказать в суде

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«У нас функционирует подразделение, специалисты которого проводят именно военные экспертизы. С начала войны и по состоянию на сегодня нам назначено более 30 тысяч экспертиз, касающихся непосредственно военных событий. Около 14 тысяч из них выполнены. Наши эксперты анализируют действия российских военных, устанавливают, кто давал указания, принимал соответствующие решения, осуществлял ракетные атаки и т.д. Мы точно будем иметь, что сказать в международных судебных инстанциях, когда придет время», - подчеркнул глава КНИИСЭ.

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По его словам, на КНИИСЭ с 24 февраля 2022 года возложены функции проведения экспертиз по оружию, которое используется военными российской федерации.

«Мы проводили экспертизы артиллерийского оружия, мин и минометов, огнеметов, ракетного вооружения и всех других видов техники. После каждой атаки россии на Украину в пределах Киевской области наши эксперты выезжали на места событий и преступлений, поэтому имеем большой массив информации, который поможет привлечь рф к ответственности», - отметил он.

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Как сообщил Александр Рувин, российская федерация использовала на территории Украины кассетные боеприпасы - очень много доказательств этого было собрано после деоккупации населенных пунктов в Киевской области. Также эксперты доказали факты использования огнеметов и другого оружия, которое запрещено соответствующими международными Конвенциями.

«Мы активно сотрудничаем с представителями Международного уголовного суда. Общаемся с их экспертами, которые приезжают в Украину и работают на базе нашего Института. Мы вместе проводим экспертизы по фактам преступлений россиян. Кроме того, КНИИСЭ аккредитован в системе Европейской сети судебно-экспертных учреждений, поэтому выводы по результатам наших экспертиз принимаются во всех странах ЕС», - отметил Александр Рувин.

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