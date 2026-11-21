Ленинградская область России утром 21 ноября оказалась под массированной атакой беспилотников. Местные власти сообщили о десятках сбитых дронов, а российские СМИ подсчитали, что их общее количество могло достигнуть 93. Об этом сообщает BBC со ссылкой на губернатора области Александра Дрозденко, пишет УНН.

Детали

Около 7:00 по местному времени Дрозденко заявил о 49 сбитых беспилотниках. До этого он опубликовал еще 2 сообщения, в которых сначала шла речь о 6, а затем о 38 дронах.

Российские информационные агентства суммировали эти показатели и сообщили о 93 сбитых БПЛА.

В то же время из заявлений губернатора непонятно, идет ли каждый раз речь о новых беспилотниках или он обновлял общее количество сбитых целей.

Атаковали ли дроны порт Усть-Луга

В комментариях под сообщением губернатора одна из местных жительниц заявила, что беспилотники снова атакуют порт Усть-Луга.

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Однако независимого подтверждения этой информации пока нет.

По данным BBC, достоверные сведения о конкретных целях атаки и возможных последствиях ударов пока отсутствуют.

Российские власти также не сообщили о масштабах возможных повреждений инфраструктуры в регионе.

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