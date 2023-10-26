Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Експерти знайшли імпортну мікроелектроніку у всіх видах російської зброї, адже без неї російська зброя була б непридатною для використання. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.