Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Експерти знайшли імпортну мікроелектроніку у всіх видах російської зброї, адже без неї російська зброя була б непридатною для використання. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.
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«У ході експертних досліджень було встановлено використання імпортної мікроелектроніки у всіх видах російської зброї. Компоненти не російського виробництва забезпечують роботу ворожих ракет - без них вони фактично були б непридатними для використання. Простими словами, не могли б літати, мати велику дальність польоту та навігацію», - підкреслив очільник КНДІСЕ.
На його думку, росія могла накопичити значні запаси таких компонентів перед повномасштабним вторгненням, а наразі ворог намагається їх всіляко поповнювати, використовуючи складні механізми поставок та посередництво третіх країн. Як приклад Рувін навів історію дослідження дронів-камікадзе – дослідження Shahed 136 почалися одразу після перших атак й передачі експертам частин та уламків планера, окремих деталей систем керування й навігації, двигунів та іншого обладнання.
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Пізніше, коли майже неушкоджені екземпляри дронів потрапили до експертів, вони фіналізували та узагальнили всі попередні матеріали досліджень. І вже зараз фахівці точно знають, як ці дрони збираються, які компоненти для них особливо важливі та звідки вони потрапляють до країни-агресора.
Саме тому, зазначив очільник КНДІСЕ, питання санкцій було та залишається надзвичайно актуальним, а їх запровадження якраз базується на інформації, яку досліджують судові експерти та передають уповноваженим органам.
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«Санкції вже працюють. Якість зброї з маркуванням виробництва у 2023 році відрізняється від перших об'єктів досліджень. Однак, звісно, нам хочеться ще більшої дієвості та контролю зі сторони країн-партнерів України. Крім того, окрім сприяння санкційному тиску, висновки українських судових експертів стануть основою та надійною доказовою базою для притягнення винних до відповідальності в міжнародних судах», - резюмував директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
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Як повідомлялось раніше, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підрахували, що компоненти іранських БПЛА, які російські військові злочинці використовують для ударів по Україні, мають походження з 36 країн світу.
Передусім, за словами фахівців, слід відзначити електроні компоненти дронів. Більшість цих комплектуючих виготовлена підприємствами з США, Європи та Японії. Також у досліджених дронах є й російські елементи. Але фахівці, які повністю відновили компонувальну та функціональну схеми БПЛА, зазначили, що деталі з рф становлять не більше ніж 15% від загальної кількості компонентів.