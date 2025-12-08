Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок удару БпЛА по Фастову зайнялися покрівлі будівель на площі 1500 кв.м. Вибухова хвиля пошкодила приватний будинок та адмінбудівлі.
У Київській області російські війська вдарили дронами по Фастову, сталися пожежі і є пошкодження, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"Київщина: російські війська знову завдали ударів БпЛА по місту Фастів", - повідомили у ДСНС.
Як зазначається, зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі.
Вогнеборці, як вказано, ліквідували всі загоряння.
