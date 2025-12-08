Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствия

В Киевской области российские войска ударили дронами по Фастову, произошли пожары и есть повреждения, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Киевщина: российские войска снова нанесли удары БпЛА по городу Фастов", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м. Взрывной волной поврежден частный жилой дом и админздания.

Пожарные, как указано, ликвидировали все возгорания.

