Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики

$41.930.00
49.430.00
ukenru
09:00 • 114 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
05:38 • 6180 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 20270 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 35179 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 33903 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 28667 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 24673 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21014 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 41927 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 39452 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
6м/с
85%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Италии арестованы подозреваемые в финансировании ХАМАС под видом сборов для гражданских палестинцев27 декабря, 23:28 • 4386 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 10026 просмотра
Экс-премьера Молдовы объявили в международный розыск после приговора во Франции28 декабря, 01:51 • 3594 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного03:48 • 16944 просмотра
Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИVideo04:49 • 5294 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 22568 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 62053 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 113035 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 50064 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 80197 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Джон Ф. Кеннеди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Канада
Купянск
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 10035 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 21345 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 62055 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 23815 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 23223 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Хранитель

Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

Samsung представит две новые беспроводные колонки Music Studio в 2026 году, разработанные совместно с Эрваном Буруллеком. Модели Music Studio 5 и Music Studio 7 будут иметь эстетичный дизайн и поддерживать аудио высокого разрешения.

Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики

Две новые беспроводные колонки Samsung выйдут в 2026 году - с акцентом на эстетику, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, Samsung сотрудничала с дизайнером Эрваном Буруллеком, "чтобы превратить колонку в произведение искусства".

Как заявили в Samsung, линейка колонок Music Studio, дебютировавшая на CES 2026, черпает вдохновение из "вневременной концепции точки", встречающейся в музыке и искусстве. Как отмечает издание, "Music Studio 5 напоминает фермату, символ, означающий удержание ноты или тишины". Она имеет 10-сантиметровый низкочастотный динамик и двойные высокочастотные динамики со встроенным волноводом.

Большая модель Music Studio 7 - это 3.1.1-канальная акустическая система, которую можно использовать как отдельно, так и в паре для более широкого стереозвука, а также с совместимыми Wi-Fi колонками, саундбарами или телевизорами Samsung, использующими Q-Symphony. Studio 7 способна воспроизводить аудио высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, и она, как и Music Studio 5, использует технологию AI Dynamic Bass Control для расширения диапазона низких частот.

Samsung представила первый складной смартфон Galaxy Z TriFold: какова цена02.12.25, 09:57 • 2937 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника