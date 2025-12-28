Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики

Две новые беспроводные колонки Samsung выйдут в 2026 году - с акцентом на эстетику, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, Samsung сотрудничала с дизайнером Эрваном Буруллеком, "чтобы превратить колонку в произведение искусства".

Как заявили в Samsung, линейка колонок Music Studio, дебютировавшая на CES 2026, черпает вдохновение из "вневременной концепции точки", встречающейся в музыке и искусстве. Как отмечает издание, "Music Studio 5 напоминает фермату, символ, означающий удержание ноты или тишины". Она имеет 10-сантиметровый низкочастотный динамик и двойные высокочастотные динамики со встроенным волноводом.

Большая модель Music Studio 7 - это 3.1.1-канальная акустическая система, которую можно использовать как отдельно, так и в паре для более широкого стереозвука, а также с совместимыми Wi-Fi колонками, саундбарами или телевизорами Samsung, использующими Q-Symphony. Studio 7 способна воспроизводить аудио высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, и она, как и Music Studio 5, использует технологию AI Dynamic Bass Control для расширения диапазона низких частот.

