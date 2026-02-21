$43.270.00
Эксклюзив
11:17
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00
Черный тмин: свойства и польза для организма
20 февраля, 19:44
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ

Киев • УНН

 • 3374 просмотра

Европейскую комиссию призвали вмешаться в конфликт между Украиной и Венгрией по поводу заблокированного российского нефтепровода, что препятствует предоставлению ЕС экстренного кредита Украине. Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро после повреждения нефтепровода "Дружба" из-за российских атак.

Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ

Европейскую комиссию призвали вмешаться в противостояние между Украиной и Венгрией из-за заблокированного российского нефтепровода, что теперь препятствует предоставлению ЕС экстренного кредита Украине, со ссылкой на дипломатическую записку сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Венгрия и Словакия, возглавляемые пророссийскими популистскими премьер-министрами, являются последними странами ЕС, которые получают нефть из россии по советскому нефтепроводу "Дружба", пишет издание. Однако, по данным Украины, с конца января поставки были нарушены после российских атак, повредивших ключевое оборудование, отмечает издание.

Будапешт резко отреагировал, заявив, что Украина пытается повлиять на предстоящие выборы в стране 12 апреля. Венгрия сначала приостановила экспорт дизельного топлива в страну, а затем в пятницу вечером заблокировала экстренный кредит в 90 миллиардов евро.

Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT20.02.26, 20:27 • 30994 просмотра

"В записке исполнительному органу ЕС Киев заявляет, что ремонт трубопровода продолжается, и предлагает взамен поставлять нефть в обе страны через собственную нефтяную инфраструктуру или морские порты", пишет издание. Брюссель должен способствовать "срочному урегулированию ситуации, в частности в общении с заинтересованными государствами-членами ЕС", говорится в записке, с которой ознакомилось издание Euractiv и датированной 20 февраля.

"Министерство иностранных дел Украины 19 февраля сообщило Венгрии и Словакии о повреждении трубопровода, а также возможности альтернативных маршрутов поставок", говорится в записке представительства Украины при ЕС.

В среду состоится заседание Координационной группы ЕС по нефти, в которую входят представители всех государств-членов, кроме Украины. Накануне заседания Брюссель призывает к спокойствию.

"Сейчас мы не видим никаких краткосрочных чрезвычайных ситуаций или рисков для безопасности поставок. И Венгрия, и Словакия поддерживают в резерве 90-дневные аварийные запасы нефти", - заявил в пятницу журналистам представитель Европейской комиссии.

"В следующую среду у всех заинтересованных сторон будет возможность подвести итоги и принять решение о дальнейших шагах", - добавил он.

Энергетическая инфраструктура Украины неоднократно становилась мишенью российских войск, "и, по сообщениям, в 2026 году атаки усиливаются", пишет издание. Украинские власти заявляют, что с начала года зафиксировано 217 ударов по энергетическим объектам. Только в январе россия запустила по объектам инфраструктуры более 6000 ударных беспилотников, около 5500 управляемых авиабомб и 158 ракет различных типов.

Хорватия должна разрешить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию - MOL20.02.26, 17:48 • 3728 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина