Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ

Европейскую комиссию призвали вмешаться в противостояние между Украиной и Венгрией из-за заблокированного российского нефтепровода, что теперь препятствует предоставлению ЕС экстренного кредита Украине, со ссылкой на дипломатическую записку сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Венгрия и Словакия, возглавляемые пророссийскими популистскими премьер-министрами, являются последними странами ЕС, которые получают нефть из россии по советскому нефтепроводу "Дружба", пишет издание. Однако, по данным Украины, с конца января поставки были нарушены после российских атак, повредивших ключевое оборудование, отмечает издание.

Будапешт резко отреагировал, заявив, что Украина пытается повлиять на предстоящие выборы в стране 12 апреля. Венгрия сначала приостановила экспорт дизельного топлива в страну, а затем в пятницу вечером заблокировала экстренный кредит в 90 миллиардов евро.

"В записке исполнительному органу ЕС Киев заявляет, что ремонт трубопровода продолжается, и предлагает взамен поставлять нефть в обе страны через собственную нефтяную инфраструктуру или морские порты", пишет издание. Брюссель должен способствовать "срочному урегулированию ситуации, в частности в общении с заинтересованными государствами-членами ЕС", говорится в записке, с которой ознакомилось издание Euractiv и датированной 20 февраля.

"Министерство иностранных дел Украины 19 февраля сообщило Венгрии и Словакии о повреждении трубопровода, а также возможности альтернативных маршрутов поставок", говорится в записке представительства Украины при ЕС.

В среду состоится заседание Координационной группы ЕС по нефти, в которую входят представители всех государств-членов, кроме Украины. Накануне заседания Брюссель призывает к спокойствию.

"Сейчас мы не видим никаких краткосрочных чрезвычайных ситуаций или рисков для безопасности поставок. И Венгрия, и Словакия поддерживают в резерве 90-дневные аварийные запасы нефти", - заявил в пятницу журналистам представитель Европейской комиссии.

"В следующую среду у всех заинтересованных сторон будет возможность подвести итоги и принять решение о дальнейших шагах", - добавил он.

Энергетическая инфраструктура Украины неоднократно становилась мишенью российских войск, "и, по сообщениям, в 2026 году атаки усиливаются", пишет издание. Украинские власти заявляют, что с начала года зафиксировано 217 ударов по энергетическим объектам. Только в январе россия запустила по объектам инфраструктуры более 6000 ударных беспилотников, около 5500 управляемых авиабомб и 158 ракет различных типов.

