Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ

Київ • УНН

 68 перегляди

Європейську комісію закликали втрутитися у конфлікт між Україною та Угорщиною щодо заблокованого російського нафтопроводу, що перешкоджає наданню ЄС екстреного кредиту Україні. Угорщина заблокувала кредит у 90 мільярдів євро після пошкодження нафтопроводу "Дружба" через російські атаки.

Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ

Європейську комісію закликали втрутитися в протистояння між Україною та Угорщиною через заблокований російський нафтопровід, що тепер перешкоджає наданню ЄС екстреного кредиту Україні, з посиланням на дипломатичну записку повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Угорщина та Словаччина, очолювані проросійськими популістськими прем'єр-міністрами, є останніми країнами ЄС, які отримують нафту з росії радянським нафтопроводом "Дружба", пише видання. Проте, за даними України, з кінця січня постачання було порушено після російських атак, що пошкодили ключове обладнання, зазначає видання.

Будапешт різко відреагував, заявивши, що Україна намагається вплинути на майбутні вибори у країні 12 квітня. Угорщина спочатку призупинила експорт дизельного палива до країни, а потім у п'ятницю ввечері заблокувала екстрений кредит у 90 мільярдів євро.

Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT 20.02.26, 20:27 • 30131 перегляд

"У записці виконавчому органу ЄС Київ заявляє, що ремонт трубопроводу триває, і пропонує натомість постачати нафту в обидві країни через власну нафтову інфраструктуру чи морські порти", пише видання. Брюссель має сприяти "терміновому врегулюванню ситуації, зокрема у спілкуванні із зацікавленими державами-членами ЄС", йдеться у записці, з якою ознайомилося видання Euractiv та датованій 20 лютого.

"Міністерство закордонних справ України 19 лютого повідомило Угорщину та Словаччину про пошкодження трубопроводу, а також можливість альтернативних маршрутів поставок", ідеться в записці представництва України при ЄС.

У середу відбудеться засідання Координаційної групи ЄС з нафти, до якої належать представники всіх держав-членів, окрім України. Напередодні засідання Брюссель закликає до спокою.

"Наразі ми не бачимо жодних короткострокових надзвичайних ситуацій чи ризиків для безпеки постачання. І Угорщина, і Словаччина підтримують у резерві 90-денні аварійні запаси нафти", - заявив у п'ятницю журналістам представник Європейської комісії.

"Наступного середи у всіх зацікавлених сторін буде можливість підбити підсумки і ухвалити рішення про подальші кроки", - додав він.

Енергетична інфраструктура України неодноразово ставала мішенню російських військ, "і, за повідомленнями, 2026 року атаки посилюються", пише видання. Українська влада заявляє, що з початку року зафіксовано 217 ударів по енергетичних об'єктах. Лише у січні росія запустила по об'єктах інфраструктури понад 6000 ударних безпілотників, близько 5500 керованих авіабомб та 158 ракет різних типів.

Хорватія має дозволити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини - MOL20.02.26, 17:48 • 3708 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна