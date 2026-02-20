Хорватія має дозволити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини - MOL

Угорська нафтогазова компанія MOL Group, один із найбільших енергетичних концернів Центральної Європи, заявила, що Хорватія має дозволити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини, оскільки обидві країни мають винятки з санкцій ЄС. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Проблеми з постачанням нафти для Угорщини та Словаччини загострилися після того, як 27 січня було зупинено роботу нафтопроводу "Дружба" з росії через територію України. За даними Києва, це сталося внаслідок пошкодження інфраструктури після атаки російських дронів.

У MOL повідомили, що вже законтрактували додаткові обсяги нафти, зокрема з росії, які доставляються танкерами до хорватського порту. Водночас обидві країни розглядають можливість використання стратегічних резервів нафти.

Попри заявлену готовність допомогти, хорватська сторона раніше відмовлялася пропускати саме російську нафту через систему JANAF.

- заявили у спільній заяві MOL та її словацької "дочки" Slovnaft.

JANAF має дозволити проходження цих поставок. Коли йдеться про енергетичну безпеку Центральної та Східної Європи, старі суперечки потрібно відкласти

Водночас хорватські ЗМІ цитують міністра економіки країни, який наголосив, що Загреб готовий збільшити постачання нафти Угорщині та Словаччині, але не російського походження.

Міністерство економіки Хорватії на момент публікації не надало офіційного коментаря Reuters.

Угорщина та Словаччина залишаються єдиними країнами ЄС, які досі використовують російську трубопровідну нафту, зважаючи на її нижчу вартість. Обидві держави також не розривали енергетичні зв’язки з росією після початку повномасштабної війни проти України.

У MOL зазначили, що Угорщина, Словаччина, Хорватія та Європейська комісія домовилися провести випробування пропускної спроможності нафтопроводу Adria (JANAF) під міжнародним наглядом.

Після цього ми нарешті зможемо чітко побачити, на що здатна хорватська ділянка нафтопроводу. Поки що немає сенсу оперувати неперевіреними цифрами