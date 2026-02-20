Хорватія має дозволити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини - MOL

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 2766 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 7116 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 10457 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 12577 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 25217 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 12044 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19255 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49651 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82213 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51474 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
50%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 31477 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 33877 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 18462 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 28446 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 15284 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 7604 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 15866 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 25217 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 54860 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 90033 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Женева
Індія
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 3950 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 28911 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 34325 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 31905 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 27295 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Хорватія має дозволити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини - MOL

Київ • УНН

 • 12 перегляди

MOL Group закликає Хорватію дозволити транзит російської нафти, оскільки Угорщина та Словаччина мають винятки з санкцій ЄС. Проблеми з постачанням загострилися після зупинки нафтопроводу "Дружба" через територію України.

Хорватія має дозволити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини - MOL

Угорська нафтогазова компанія MOL Group, один із найбільших енергетичних концернів Центральної Європи, заявила, що Хорватія має дозволити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини, оскільки обидві країни мають винятки з санкцій ЄС. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Проблеми з постачанням нафти для Угорщини та Словаччини загострилися після того, як 27 січня було зупинено роботу нафтопроводу "Дружба" з росії через територію України. За даними Києва, це сталося внаслідок пошкодження інфраструктури після атаки російських дронів.

У MOL повідомили, що вже законтрактували додаткові обсяги нафти, зокрема з росії, які доставляються танкерами до хорватського порту. Водночас обидві країни розглядають можливість використання стратегічних резервів нафти.

Попри заявлену готовність допомогти, хорватська сторона раніше відмовлялася пропускати саме російську нафту через систему JANAF.

JANAF має дозволити проходження цих поставок. Коли йдеться про енергетичну безпеку Центральної та Східної Європи, старі суперечки потрібно відкласти

- заявили у спільній заяві MOL та її словацької "дочки" Slovnaft.

Водночас хорватські ЗМІ цитують міністра економіки країни, який наголосив, що Загреб готовий збільшити постачання нафти Угорщині та Словаччині, але не російського походження.

Міністерство економіки Хорватії на момент публікації не надало офіційного коментаря Reuters.

Угорщина та Словаччина залишаються єдиними країнами ЄС, які досі використовують російську трубопровідну нафту, зважаючи на її нижчу вартість. Обидві держави також не розривали енергетичні зв’язки з росією після початку повномасштабної війни проти України.

У MOL зазначили, що Угорщина, Словаччина, Хорватія та Європейська комісія домовилися провести випробування пропускної спроможності нафтопроводу Adria (JANAF) під міжнародним наглядом.

Після цього ми нарешті зможемо чітко побачити, на що здатна хорватська ділянка нафтопроводу. Поки що немає сенсу оперувати неперевіреними цифрами

- йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо

Угорщина розглядає припинення експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в затягуванні відновлення постачань з політичних мотивів.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Європейська комісія
Reuters
Хорватія
Словаччина
Угорщина
Україна