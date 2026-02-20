$43.270.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хорватия должна разрешить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию - MOL

Киев • УНН

 • 24 просмотра

MOL Group призывает Хорватию разрешить транзит российской нефти, поскольку Венгрия и Словакия имеют исключения из санкций ЕС. Проблемы с поставками обострились после остановки нефтепровода "Дружба" через территорию Украины.

Хорватия должна разрешить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию - MOL

Венгерская нефтегазовая компания MOL Group, один из крупнейших энергетических концернов Центральной Европы, заявила, что Хорватия должна разрешить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, поскольку обе страны имеют исключения из санкций ЕС. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Проблемы с поставками нефти для Венгрии и Словакии обострились после того, как 27 января была остановлена работа нефтепровода "Дружба" из россии через территорию Украины. По данным Киева, это произошло в результате повреждения инфраструктуры после атаки российских дронов.

В MOL сообщили, что уже законтрактовали дополнительные объемы нефти, в том числе из россии, которые доставляются танкерами в хорватский порт. В то же время обе страны рассматривают возможность использования стратегических резервов нефти.

Несмотря на заявленную готовность помочь, хорватская сторона ранее отказывалась пропускать именно российскую нефть через систему JANAF.

JANAF должен разрешить прохождение этих поставок. Когда речь идет об энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы, старые споры нужно отложить

- заявили в совместном заявлении MOL и ее словацкой "дочки" Slovnaft.

В то же время хорватские СМИ цитируют министра экономики страны, который подчеркнул, что Загреб готов увеличить поставки нефти Венгрии и Словакии, но не российского происхождения.

Министерство экономики Хорватии на момент публикации не предоставило официального комментария Reuters.

Венгрия и Словакия остаются единственными странами ЕС, которые до сих пор используют российскую трубопроводную нефть, учитывая ее более низкую стоимость. Оба государства также не разрывали энергетические связи с россией после начала полномасштабной войны против Украины.

В MOL отметили, что Венгрия, Словакия, Хорватия и Европейская комиссия договорились провести испытания пропускной способности нефтепровода Adria (JANAF) под международным наблюдением.

После этого мы наконец сможем четко увидеть, на что способна хорватская часть нефтепровода. Пока нет смысла оперировать непроверенными цифрами

- говорится в заявлении компании.

Напомним

Венгрия рассматривает прекращение экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Венгрия и Словакия обвиняют Украину в затягивании возобновления поставок по политическим мотивам.

Андрей Тимощенков

