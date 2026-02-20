$43.270.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В частных клиниках с высокими чеками пациенты покупают не только комфорт и современные технологии – они покупают ощущение безопасности. Но когда случается трагедия, семьи часто оказываются в многолетней борьбе за справедливость. Три резонансные истории медицинских трагедий показывают, насколько сложным может быть путь от смерти пациента до приговора суда.

Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость

За высокими чеками в частных клиниках обычно стоит не только комфорт и передовое лечение, а надежда пациента на то, что здесь его жизнь в полной безопасности. Когда случается непоправимое, истинное лицо клиники определяет способность взять на себя ответственность за возможные ошибки. К сожалению, часто вместо честности родственники погибших, в один из самых болезненных этапов жизни, сталкиваются с борьбой клиники за свой бренд. О том, имеет ли украинский пациент реальную защиту и как на трагедии в своих стенах реагируют частные медучреждения, читайте в материале УНН. 

Частная медицина в Украине за последние десятилетия стала синонимом комфорта и передовых технологий. Выбирая частные медучреждения, пациенты рассчитывают на безопасность, профессионализм и премиальный сервис. При этом пациенты сознательно соглашаются на высокие чеки, ведь стоимость медицинских услуг воспринимается как оправданная инвестиция в здоровье и душевное спокойствие. 

Однако даже в самых современных клиниках случаются критические ситуации. В такие моменты главным экзаменом для медучреждения становится его способность нести ответственность за ошибки, а не прятаться за имиджевыми кампаниями. Однако ответственную позицию в таких случаях выбирают не все. 

Дело о смерти Аднана Кивана переросло в "Дело Odrex"

Смерть основателя Kadorr Group Аднана Кивана в октябре 2024 года в стенах одесской клиники Odrex стала точкой невозврата для репутации заведения. Основатель империи Kadorr Group, человек, чье состояние позволяло выбрать лучших врачей мира, доверил свою жизнь одесскому Odrex. Ведь именно в этой клинике он лечился в течение последних лет, именно в этой клинике работает врач бизнесмена Виталий Русаков. Которому, по информации журналистки Зои Казанжи, Аднан Киван подарил квартиру с ремонтом и новенький автомобиль Lexus на свадьбу. Однако, как свидетельствуют материалы уголовного производства, статус бизнесмена и постоянного клиента клиники не стал защитой от того, что следствие называет медицинской халатностью.

Смерть Аднана Кивана стала началом резонансного уголовного процесса, который продолжается и сегодня. На скамье подсудимых оказались "звезды" Odrex: заведующий отделением хирургии Виталий Русаков и врач-онколог Марина Белоцерковская (которая уже уволилась из клиники). По версии следствия, несмотря на онкологический диагноз Аднана Кивана, причиной смерти стал сепсис. Медицинская экспертиза указывает на ряд возможных ошибок: игнорирование симптомов воспаления, отсутствие назначения обязательной антибиотикотерапии после операции и проведение химиотерапии, которая на тот момент была прямо противопоказана пациенту.

Пока врачи находятся под ночным домашним арестом, защита, кажется, выбрала стратегию истощения суда. Заседания срываются из-за неявки адвокатов врачей. Параллельно с этим, Odrex развернула масштабную информационную кампанию: вместо признания ошибок и внутреннего расследования, клиника сосредоточилась на судебных исках против медиа и попытках отбелить репутацию.

Однако реакция общества не заставила себя ждать: после того, как дело о смерти Аднана Кивана зазвучало громче, люди, которые также потеряли близких после лечения в Odrex и те, кому удалось выжить – начали публично говорить о своем опыте. Кроме того, резонансное дело о смерти Аднана Кивана стало последней надеждой на справедливость для многих семей, которые годами судятся с Odrex из-за смерти своих родных в клинике. 

На фоне общеукраинского резонанса, люди объединились в движение StopOdrex, создали собственный сайт (который уже трижды блокировался из-за жалоб Odrex) и Telegram-канал. На этих платформах люди, которые считают себя пострадавшими от лечения в скандальной клинике, анонимно рассказывают собственные истории и истории своих умерших родственников, обмениваются новостями о ходе собственных уголовных дел против Odrex и медиков клиники и поддерживают друг друга. 

Фатальная ошибка в клинике "Мали": смерть 7-летнего мальчика во время лечения зубов

В марте 2025 года обычный визит к стоматологу для киевской семьи закончился трагедией. Родители привели 7-летнего сына на лечение зубов под общей анестезией – услугу, которую клиника рекламировала как безопасный и комфортный "медикаментозный сон" для детей.

Во время процедуры состояние мальчика внезапно ухудшилось. Сердце остановилось прямо в стоматологическом кресле. В клинике начали реанимационные мероприятия, впоследствии ребенка госпитализировали. Врачи констатировали глубокую кому. Через несколько дней мальчик умер в реанимации больницы Охматдет, не приходя в сознание.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшего смерть ребенка. Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении. По версии следствия, во время анестезии был применен препарат, который имел противопоказания, учитывая состояние здоровья мальчика. Именно это, как считают правоохранители, и стало причиной острой сердечной недостаточности.

Минздрав после проверки медицинского учреждения аннулировал выданную им лицензию. По состоянию на сегодня расследование продолжается. О передаче дела в суд официально не сообщалось.

Эта история снова подняла сложный вопрос: насколько безопасны процедуры под общей анестезией в амбулаторных условиях и достаточен ли контроль за их проведением в частных клиниках. Для родителей это – непоправимая трагедия. Для системы здравоохранения – испытание на способность честно разобраться и дать ответ, что именно пошло не так и кто ответит за смерть 7-летнего мальчика.

Смерть младенца в "Лелеке": дело, завершившееся максимальным приговором для медика

Трагедия, произошедшая в мае 2020 года в элитном киевском роддоме "Лелека", превратилась в один из самых громких процессов в сфере частной акушерской помощи. Роды Лидии Косоговой, которая всю беременность доверяла профессионализму врачей этого учреждения, закончились фатально: ее дочь Вера родилась с тяжелым поражением центральной нервной системы и умерла после 55 дней борьбы за жизнь.

По материалам следствия, причиной трагедии стало промедление. Врач акушер-гинеколог Николай Коваленко неправильно оценил показатели мониторинга сердцебиения плода (КТГ). Когда приборы уже сигнализировали о критическом состоянии ребенка, решение об экстренном кесаревом сечении было принято слишком поздно. Судебная экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь: именно эти упущенные минуты привели к необратимой гипоксии мозга младенца.

Семья погибшего ребенка столкнулась не только с болью утраты, но и с вызовами медицинской системы. Лидия Косогова заявляла, что после трагедии коммуникация с "Лелекой" фактически прекратилась, а доступ к электронной медицинской документации семье ограничили. 

Руководство учреждения, в свою очередь, называло обвинения "информационной атакой", настаивая на том, что действия медиков соответствовали протоколам.

Судебное разбирательство дела длилось более двух лет. Несмотря на то, что обвиняемый акушер-гинеколог не признал своей вины, Николай Коваленко был приговорен к максимальному наказанию по статье (ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) – три года лишения свободы. Кроме того, суд обязал клинику выплатить более 1,1 млн грн морального вреда семье. 

Вместо заключения

Разные города, разные клиники, разные медицинские направления: от сложной онкохирургии до стоматологии или долгожданных родов. Но все эти истории объединяет трагический сюжет: смерть, подозрение в медицинской халатности и долгие годы борьбы за справедливость.

Каждое дело имеет свои обстоятельства, однако последствия слишком похожи. Вместо быстрого и прозрачного установления ответственности – затянутые процессы, экспертизы, процедурные барьеры. Семьи, потерявшие близких, вынуждены годами отстаивать право на справедливость.

В финале эти истории обнажают проблему шире, чем отдельные ошибки конкретных врачей, они ставят вопрос ко всей медицинской системе, особенно в части защиты прав пациентов и реальной неотвратимости ответственности за медицинскую халатность. 

Лилия Подоляк

