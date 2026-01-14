$43.180.08
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 2254 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 3118 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 6378 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 5090 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 8178 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 4086 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 8948 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10586 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12756 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН

Київ • УНН

 • 6384 перегляди

Приватна клініка Odrex подала позов до Господарського суду Києва проти УНН, вимагаючи спростування матеріалів про постраждалих пацієнтів та компенсацію в 1 мільйон гривень. Клініку обурили публікації, засновані на фільмі "Осине гніздо", що містить розповіді родичів жертв та пацієнтів.

Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН

Скандальна одеська приватна клініка "Одрекс" подала до суду на УНН через публікації розповідей родичів жертв, а також тих, хто вважає себе постраждалими від лікування в цьому медзакладі. Адвокати Odrex вимагають спростувати матеріали, а також компенсувати клініці 1 мільйон гривень.

До редакції УНН надійшла копія позову Адвокатського обʼєднання "Генрі Міллер", яке діє в інтересах приватної клініки "Одрекс", який був поданий до Господарського суду Києва. Клініку, зокрема, обурили публікації, підготовлені на основі фільму "Осине гніздо", де родичі померлих пацієнтів "Одрекса", та ті, хто вважає себе постраждалими від неналежного лікування, розказують свої історії та вказують на системні порушення в медзакладі. В "Одрексі" вважають, що ці матеріали псують їхню ділову репутацію.

Окрім того, клініка вимагає від журналістів відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 мільйона гривень. "Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "УНН" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дім Медицини" грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 копійок) в якості компенсації моральної шкоди", - йдеться у позовній заяви.

При цьому на адвокатів клініка не пошкодувала коштів. Підготовка й подача позову до суду сумарно їм обійшлася в понад 200 000 гривень, про що також зазначено в позові.

Очевидно таким чином в "Одрексі" вирішили налякати та закрити рот журналістам, які висвітлюють історії про жертв лікування у цій клініці, а також відслідковують перебіг розслідувань кримінальних проваджень, у яких фігурує клініка. На сьогодні відомо вже про 10 кримінальних справ, що розслідуються за статтями "шахрайство", "неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником" та "умисне вбивство". 

Ба більше, раніше УНН розповідав, що клініка намагалася закрити рот й родичам та тим, хто постраждав в результаті лікування в "Одрексі". Зокрема, представники медзакладу кілька разів намагалися заблокувати  сайт Stop Odrex, створений родичами пацієнтів, що померли в клініці, для того, аби всі постраждалі могли ділитися своїми історіями і обʼєднуватися.

Очевидно, що Odrex не очікував стількох історій про жертв і постраждалих і що вони набудуть розголосу, а тому зараз намагається не тільки заглушити голоси тих, хто вирішив не мовчати, а ще й здійснюють тиск на чесне і незалежне ЗМІ. 

Документальний фільм "Осине гніздо"

Документальний фільм "Осине гніздо" став справжнім викриттям "лікування" в приватній одеській клініці Odrex. Чи не вперше жертви Odrex та рідні тих, кого не вдалося врятувати після лікування в одеській клініці, розповіли свою правду. В надії віднайти справедливість та вберегти інших. 

Одна з тих, хто не злякався розповісти свою історію, - Світлана Гук. Жінка стала вдовою після того, як її чоловік потрапив в "Одрекс" із пухлиною тимуса. Після обіцяної "легкої операції" йому зробили повну торакотомію, а далі почались ускладнення, апарат "штучної нирки" і щоденні рахунки на 80-90 тис. грн. Найбільш шокуючою частиною історії родини Гуків стала розповідь Світлани, про те як вона прийшла в палату до чоловіка – там було холодно наче в морозилці, а під ковдрою пацієнта стояв нагрівач повітря. Як розповідає сама вдова – Odrex продовжував утримувати тіло її чоловіка на апаратах після клінічної смерті лише для того, щоб виставити більший рахунок, адже перебування в приватній клініці тарифікується подобово. Чоловік помер, а коли Світлана не змогла заплатити за смерть свого чоловіка – клініка подала на неї в суд, паралельно погрожуючи. Як розповідає вдова, тиск був настільки сильним, що вона навіть думала про самогубство. 

Володимир, інший пацієнт, прийшов в "Одрекс" на хірургічну операцію. Однак, наступної доби після її проведення, його стан значно погіршився. Виявилося що його легені уражені на 85%. Хоча першопричина звернення в клініку ніяк не стосувалася проблем з легенями. Лікарі повідомили дружині, що чоловіка заразили бактерію Serratia marcescens, яка поширюється через брудні руки або нестерильне обладнання. Додавши, що в реанімації можна підхопити що завгодно. Чоловікові ставало все гірше, він майже не міг дихати, тож його ввели в медичну кому. Утримання пацієнта на апаратах коштує дорого, тож врешті у родини закінчилися кошти.  У відповідь дружина Володимира почула пропозицію від лікарів клініки "вимикати світло" – відключати чоловіка від апаратів і змиритися з тим, що його не врятувати. Володимир вижив чудом, вийшовши з клініки з підірваним здоров'ям та значною втратою ваги. У виписці про зараження інфекцією в клініці – жодного слова.

Киянка Христина Тоткайло дізналася про онкологічний діагноз свого батька і звернулася до "Феофанії". Консиліум лікарів дійшов висновку, що агресивна хіміотерапія йому протипоказана до проведення хірургії. Однак хірург Ігор Бєлоцерковський, який також був на консиліумі, запропонував лікуватися в одеському "Одрексі", де працює його дружина – онколог Марина Бєлоцерковська. Він запевнив доньку, яка була в розпачі, що в одеській клініці її батьку "врятують гортань і голос". Перед поїздкою родину змусили оплатити консультацію наперед, без огляду, що вже викликало сумніви.

В "Одрексі" батькові призначили пʼятиденний курс агресивної хіміотерапії й одразу планували другий. Чоловіку встановили гастростому, яка потребувала щоденного догляду, але, за словами Христини, лікарі практично не оглядали її. До моменту виписки в місці встановлення вже був наскрізний отвір, через який витікала їжа.

Після повернення до Києва стан батька різко погіршився: відмовили нирки, зʼявилися виразка в роті. На повідомлення про критичні симптоми лікарка з "Одрексу" відповідала, що сьогодні вихідний, всі питання – в понеділок. Родина заплатила понад 250 тисяч гривень, але батько помер. Христина переконана, що призначення агресивної хіміотерапії всупереч рекомендаціям інших лікарів стало фатальною помилкою "Одрекса".

Ці історії лише мала частина того, що показано в документальному фільмі "Осине гніздо". Насправді свідчень значно більше, і всі вони описують однакові патерни: агресивний фінансовий тиск, нехтування протоколами лікування, відсутність належного контролю та випадки, що завершувалися тяжкими ускладненнями або смертю. Фільм є свідченнями постраждалих від "лікування в Odrex. Правоохоронні органи, а також Міністерство охорони здоров’я не можуть їх ігнорувати. Масштаб цих історій свідчить: проблема не в окремих лікарях, а у системі роботи клініки "Одрекс". Де головною метою, видається, є не допомога пацієнту, а заробіток. 

Смерть Аднана Ківана

Поштовхом до початку активного публічного висвітлення так званої "Справи Odrex" стала смерть у стінах клініки місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана. Відомо, що у травні-жовтні 2024 року він проходив там лікування. По факту його смерті було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. 

Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську, яку звільнили з Odrex майже одразу після смерті Аднана Ківана. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта Аднана Ківана.

Перевірка Odrex регулятором

Міністерство охорони здоровʼя вже провело перевірку дотримання клінікою Odrex ліцензійних умов, виявило порушення та відкликало медичну ліцензію, видану на ТОВ "Дім медицини", яка фігурує у кримінальних справах щодо смерті Аднана Ківана. 

Наступним кроком регулятора має стати перевірка ще однієї юридичної особи клініки ТОВ "Медичний дім "Одрекс", яка фігурує в інших кримінальних провадженнях. У випадку виявлення порушень – МОЗ повинне відкликати і цю медичну ліцензію клініки. 

Якщо це станеться – у так званого триголового дракона, залишиться остання медична ліцензія, видана у 2012 році на ТОВ "Центр медицини". Про те навіщо Odrex щонайменше три юридичні особи з медичними ліцензіями, детальніше читайте в матеріалі УНН

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікації
Odrex
Карцинома
Фільм
Одеса
Київ