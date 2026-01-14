Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН

Скандальная одесская частная клиника "Одрекс" подала в суд на УНН из-за публикаций рассказов родственников жертв, а также тех, кто считает себя пострадавшими от лечения в этом медучреждении. Адвокаты Odrex требуют опровергнуть материалы, а также компенсировать клинике 1 миллион гривен.

В редакцию УНН поступила копия иска Адвокатского объединения "Генри Миллер", действующего в интересах частной клиники "Одрекс", который был подан в Хозяйственный суд Киева. Клинику, в частности, возмутили публикации, подготовленные на основе фильма "Осиное гнездо", где родственники умерших пациентов "Одрекса", и те, кто считает себя пострадавшими от ненадлежащего лечения, рассказывают свои истории и указывают на системные нарушения в медучреждении. В "Одрексе" считают, что эти материалы портят их деловую репутацию.

Кроме того, клиника требует от журналистов возмещения морального вреда в размере 1 миллиона гривен. "Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "УНН" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Дом Медицины" денежные средства в сумме 1 000 000,00 грн (один миллион гривен 00 копеек) в качестве компенсации морального вреда", - говорится в исковом заявлении.

При этом на адвокатов клиника не пожалела средств. Подготовка и подача иска в суд суммарно им обошлась в более чем 200 000 гривен, о чем также указано в иске.

Очевидно таким образом в "Одрексе" решили напугать и закрыть рот журналистам, которые освещают истории о жертвах лечения в этой клинике, а также отслеживают ход расследований уголовных производств, в которых фигурирует клиника. На сегодня известно уже о 10 уголовных делах, которые расследуются по статьям "мошенничество", "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником" и "умышленное убийство".

Более того, ранее УНН рассказывал, что клиника пыталась закрыть рот и родственникам и тем, кто пострадал в результате лечения в "Одрексе". В частности, представители медучреждения несколько раз пытались заблокировать сайт Stop Odrex, созданный родственниками пациентов, умерших в клинике, для того, чтобы все пострадавшие могли делиться своими историями и объединяться.

Очевидно, что Odrex не ожидал стольких историй о жертвах и пострадавших и что они получат огласку, а потому сейчас пытается не только заглушить голоса тех, кто решил не молчать, но и оказывает давление на честное и независимое СМИ.

Документальный фильм "Осиное гнездо"

Документальный фильм "Осиное гнездо" стал настоящим разоблачением "лечения" в частной одесской клинике Odrex. Едва ли не впервые жертвы Odrex и родные тех, кого не удалось спасти после лечения в одесской клинике, рассказали свою правду. В надежде найти справедливость и уберечь других.

Одна из тех, кто не испугался рассказать свою историю, - Светлана Гук. Женщина стала вдовой после того, как ее муж попал в "Одрекс" с опухолью тимуса. После обещанной "легкой операции" ему сделали полную торакотомию, а дальше начались осложнения, аппарат "искусственной почки" и ежедневные счета на 80-90 тыс. грн. Наиболее шокирующей частью истории семьи Гуков стал рассказ Светланы о том, как она пришла в палату к мужу – там было холодно как в морозилке, а под одеялом пациента стоял нагреватель воздуха. Как рассказывает сама вдова – Odrex продолжал удерживать тело ее мужа на аппаратах после клинической смерти только для того, чтобы выставить больший счет, ведь пребывание в частной клинике тарифицируется посуточно. Муж умер, а когда Светлана не смогла заплатить за смерть своего мужа – клиника подала на нее в суд, параллельно угрожая. Как рассказывает вдова, давление было настолько сильным, что она даже думала о самоубийстве.

Владимир, другой пациент, пришел в "Одрекс" на хирургическую операцию. Однако, на следующие сутки после ее проведения, его состояние значительно ухудшилось. Оказалось, что его легкие поражены на 85%. Хотя первопричина обращения в клинику никак не касалась проблем с легкими. Врачи сообщили жене, что мужа заразили бактерией Serratia marcescens, которая распространяется через грязные руки или нестерильное оборудование. Добавив, что в реанимации можно подхватить что угодно. Мужу становилось все хуже, он почти не мог дышать, поэтому его ввели в медицинскую кому. Содержание пациента на аппаратах стоит дорого, поэтому в конце концов у семьи закончились средства. В ответ жена Владимира услышала предложение от врачей клиники "выключать свет" – отключать мужа от аппаратов и смириться с тем, что его не спасти. Владимир выжил чудом, выйдя из клиники с подорванным здоровьем и значительной потерей веса. В выписке о заражении инфекцией в клинике – ни слова.

Киевлянка Кристина Тоткайло узнала об онкологическом диагнозе своего отца и обратилась в "Феофанию". Консилиум врачей пришел к выводу, что агрессивная химиотерапия ему противопоказана до проведения хирургии. Однако хирург Игорь Белоцерковский, который также был на консилиуме, предложил лечиться в одесском "Одрексе", где работает его жена – онколог Марина Белоцерковская. Он заверил дочь, которая была в отчаянии, что в одесской клинике ее отцу "спасут гортань и голос". Перед поездкой семью заставили оплатить консультацию заранее, без осмотра, что уже вызвало сомнения.

В "Одрексе" отцу назначили пятидневный курс агрессивной химиотерапии и сразу планировали второй. Мужчине установили гастростому, которая требовала ежедневного ухода, но, по словам Кристины, врачи практически не осматривали ее. К моменту выписки в месте установки уже было сквозное отверстие, через которое вытекала пища.

После возвращения в Киев состояние отца резко ухудшилось: отказали почки, появились язвы во рту. На сообщения о критических симптомах врач из "Одрекса" отвечала, что сегодня выходной, все вопросы – в понедельник. Семья заплатила более 250 тысяч гривен, но отец умер. Кристина убеждена, что назначение агрессивной химиотерапии вопреки рекомендациям других врачей стало фатальной ошибкой "Одрекса".

Эти истории лишь малая часть того, что показано в документальном фильме "Осиное гнездо". На самом деле свидетельств значительно больше, и все они описывают одинаковые паттерны: агрессивное финансовое давление, пренебрежение протоколами лечения, отсутствие надлежащего контроля и случаи, которые завершались тяжелыми осложнениями или смертью. Фильм является свидетельствами пострадавших от "лечения в Odrex. Правоохранительные органы, а также Министерство здравоохранения не могут их игнорировать. Масштаб этих историй свидетельствует: проблема не в отдельных врачах, а в системе работы клиники "Одрекс". Где главной целью, кажется, является не помощь пациенту, а заработок.

Смерть Аднана Кивана

Толчком к началу активного публичного освещения так называемого "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам.

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента Аднана Кивана.

Проверка Odrex регулятором

Министерство здравоохранения уже провело проверку соблюдения клиникой Odrex лицензионных условий, выявило нарушения и отозвало медицинскую лицензию, выданную на ООО "Дом медицины", которая фигурирует в уголовных делах относительно смерти Аднана Кивана.

Следующим шагом регулятора должна стать проверка еще одного юридического лица клиники ООО "Медицинский дом "Одрекс", которая фигурирует в других уголовных производствах. В случае выявления нарушений – Минздрав должен отозвать и эту медицинскую лицензию клиники.

Если это произойдет – у так называемого трехглавого дракона останется последняя медицинская лицензия, выданная в 2012 году на ООО "Центр медицины". О том, зачем Odrex как минимум три юридических лица с медицинскими лицензиями, подробнее читайте в материале УНН.