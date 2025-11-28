Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією

У приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати бактерією Serratia marcescens, яка передається через неналежно стерилізоване медичне обладнання та недотримання гігієни персоналом. Внаслідок цього пацієнт кілька тижнів пробув в комі та втратив 15 кг та отримав 85% ураження легень. Шокуюча історія ще однієї жертви скандальної одеської клініки "Одрекс", читайте в матеріалі УНН.

Якщо нам чи нашим близьким доводиться звертатися до лікарні, це завжди означає одне: поруч може бути хвороба. У такі моменти ми відчуваємо себе вразливими, наляканими й особливо потребуємо підтримки та професійності. Ми довіряємо лікарям своє здоров’я й життя, сподіваємося на їхню компетентність і фаховість – тим більше, коли звертаємося до приватної клініки з високою вартістю послуг.

Саме такою є одеська приватна клініка Odrex, куди звернувся Володимир. Як розповів чоловік, до медиків він звернувся без ознак тяжкого стану. Відчував слабкість, яка вимагала діагностики. Після огляду йому повідомили, що ситуація нібито критична і чоловіка необхідно негайно оперувати. Він погодився, довірившись лікарям. Операцію провели без зволікань.

Наступного дня дружині пацієнта Ірині показали знімок легень її чоловіка, вони були уражені на 85%. Через стрімке погіршення дихання й наростаючу задуху лікарі ухвалили рішення ввести Володимира у медикаментозну кому. Пізніше в "Одрексі" констатували – ураження спричинило зараження бактерією Serratia marcescens.

Жінка ставила питання: "Звідки взялася інфекція у мого чоловіка, який прийшов сюди своїми ногами у стабільному стані і проходив операцію з іншого приводу?"

На що чула відповідь медперсоналу клініки Odrex: "Це реанімація. Тут можна підхопити все, що завгодно". Така відповідь може свідчить, що реанімації приватної одеської клініки не відповідають ліцензійним умовам медичних закладів, тож і Державним стандартам медичних закладів.

Важливо! Бактерія Serratia marcescens досить специфічна, не живе в атмосфері і не передається повітряно-крапельним шляхом. Заразитися нею можна здебільше через брудні руки медичного персоналу, інтубаційні трубки, катетери, ендоскопічні інструменти, інші інвазивні системи, а також через нестерильні розчини чи медичні матеріали у разі порушення правил зберігання. Цей збудник є класичним маркером внутрішньолікарняної інфекції, яка виникає в умовах порушення інфекційного контролю.

Загалом у медикаментозній комі Володимир пробув кілька тижнів, втративши 15 кг, здебільшого мʼязової тканини. Через можливу антисанітарію в клініці Odrex, Володимир був прикутий до медичних апаратів. Хоча першопричина звернення постраждалого взагалі не передбачала довготривалого лікування. Однак, замість операції та кількох днів в лікарні – Володимир у клініці майже місяць і на "повному пакеті" послуг, включаючи апарат штучного дихання. Родина чоловіка оплачувала величезні рахунки, а коли гроші закінчилися - лікар, за словами дружини Володимира, запропонував "вимкнути світло, раз платити немає чим".

Перевести Володимира до іншої клініки було неможливо – він був прикутий до апаратів. Відчуття безвиході, за словами Ірини, супроводжувалося тиском з боку медиків та повною залежністю від їхніх рішень. Володимир вижив чудом. Можливо, допомогло те, що Odrex зрозумів – брати з родини було більше нічого. Попри офіційно озвучений діагноз лікарем "Одрексу", в епікризі відомостей про Serratia marcescens немає – наче й не існувало ніякої бактерії.

Документальний фільм про жертв Odrex "Осине гніздо"

Документальний фільм про жертв Odrex "Осине гніздо" показує численні історії пацієнтів клініки, які незалежно від діагнозу, потрапляли в однаковий сценарій: спочатку – оптимістичні обіцянки, потім – раптові "ускладнення", збільшення рахунків, тиск, вимоги і погрози від адміністрації клініки.

Так Світлана Гук описує, як після операції її чоловік опинився на межі життя й смерті, а догляд за ним перетворився на нескінченні рахунки. Жінка стверджує, що клініка утримувала тіло чоловіка на апаратах навіть після клінічної смерті, намагаючись збільшити оплату за його перебування у лікарні. А ще клініка подала на неї до суду після того, як вона не змогла заплатити.

У фільмі звучить і історія родини Тоткайло, яку розповідає донька померлого – її батькові провели курс агресивної хіміотерапії в Odrex. Після повернення додому стан її батька різко погіршився, а звернення Христини до лікарів Odrex закінчувалися словами: "Сьогодні вихідний. Телефонуйте з понеділка". Батько Христини помер і вона переконана, що саме протипоказана хіміотерапія, недбалість і байдужість у приватній лікарні – стали фатальними.

Смерть Аднана Ківана під час лікування в Odrex

Лавина нових історій від постраждалих та рідних тих, хто більше говорити не може – демонструє те, що смертність пацієнтів в "Одрексі" через можливу недбалість медичного персоналу не є рідкістю. Це систематичні порушення, що на жаль є нормою.

Та суспільство все ж має надію на відновлення справедливості. Українська медична система сфокусована на так званій "справі Odrex". З одного боку правоохоронці, 2 кримінальні провадження лікарям, у справі про смерть пацієнта Аднана Ківана, позачергова перевірка МОЗ ліцензійних умов ТОВ "Дім медицини" – під якою працював бренд Odrex в період смерті девелопера, підтримка необхідності перевірки клініки зі сторони громадських діячів та журналістів. З іншого боку – швидка зміна ліцензій на офіційному сайті клініки Odrex та заяви адвокатів про начебто "тиск на бізнес", які не мають нічого спільного зі смертями пацієнтів. Чи вдасться українській медичній та правоохоронній системам віднайти правду та справедливість – покаже лише час.