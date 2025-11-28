$42.190.11
11:00 • 822 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 3780 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 7302 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 15765 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 15344 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 15368 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 13887 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11631 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29466 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 27228 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией

Киев • УНН

 • 830 просмотра

В частной клинике Odrex пациента могли инфицировать бактерией Serratia marcescens, что привело к коме, потере 15 кг и 85% поражению легких. Эта бактерия передается через ненадлежаще стерилизованное оборудование и несоблюдение гигиены персоналом.

От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией

В частной клинике Odrex пациента могли инфицировать бактерией Serratia marcescens, которая передается через ненадлежащим образом стерилизованное медицинское оборудование и несоблюдение гигиены персоналом. В результате пациент несколько недель пробыл в коме, потерял 15 кг и получил 85% поражения легких. Шокирующая история еще одной жертвы скандальной одесской клиники "Одрекс", читайте в материале УНН. 

Если нам или нашим близким приходится обращаться в больницу, это всегда означает одно: рядом может быть болезнь. В такие моменты мы чувствуем себя уязвимыми, напуганными и особенно нуждаемся в поддержке и профессионализме. Мы доверяем врачам свое здоровье и жизнь, надеемся на их компетентность и профессионализм – тем более, когда обращаемся в частную клинику с высокой стоимостью услуг.  

Именно такой является одесская частная клиника Odrex, куда обратился Владимир. Как рассказал мужчина, к медикам он обратился без признаков тяжелого состояния. Чувствовал слабость, которая требовала диагностики. После осмотра ему сообщили, что ситуация якобы критическая и мужчину необходимо немедленно оперировать. Он согласился, доверившись врачам. Операцию провели без промедлений.

На следующий день жене пациента Ирине показали снимок легких ее мужа, они были поражены на 85%. Из-за стремительного ухудшения дыхания и нарастающей одышки врачи приняли решение ввести Владимира в медикаментозную кому. Позже в "Одрексе" констатировали – поражение вызвало заражение бактерией Serratia marcescens. 

Женщина задавала вопрос: "Откуда взялась инфекция у моего мужа, который пришел сюда своими ногами в стабильном состоянии и проходил операцию по другому поводу?"

На что слышала ответ медперсонала клиники Odrex: "Это реанимация. Здесь можно подхватить все, что угодно". Такой ответ может свидетельствовать, что реанимации частной одесской клиники не соответствуют лицензионным условиям медицинских учреждений, а значит и Государственным стандартам медицинских учреждений. 

Важно! Бактерия Serratia marcescens достаточно специфична, не живет в атмосфере и не передается воздушно-капельным путем. Заразиться ею можно в основном через грязные руки медицинского персонала, интубационные трубки, катетеры, эндоскопические инструменты, другие инвазивные системы, а также через нестерильные растворы или медицинские материалы в случае нарушения правил хранения. Этот возбудитель является классическим маркером внутрибольничной инфекции, которая возникает в условиях нарушения инфекционного контроля. 

В общей сложности в медикаментозной коме Владимир пробыл несколько недель, потеряв 15 кг, в основном мышечной ткани. Из-за возможной антисанитарии в клинике Odrex, Владимир был прикован к медицинским аппаратам. Хотя первопричина обращения пострадавшего вообще не предусматривала длительного лечения. Однако, вместо операции и нескольких дней в больнице – Владимир в клинике почти месяц и на "полном пакете" услуг, включая аппарат искусственного дыхания. Семья мужчины оплачивала огромные счета, а когда деньги закончились - врач, по словам жены Владимира,  предложил "выключить свет, раз платить нечем". 

Перевести Владимира в другую клинику было невозможно – он был прикован к аппаратам. Чувство безысходности, по словам Ирины, сопровождалось давлением со стороны медиков и полной зависимостью от их решений. Владимир выжил чудом. Возможно, помогло то, что Odrex понял – брать с семьи было больше нечего. Несмотря на официально озвученный диагноз врачом "Одрекса", в эпикризе сведений о Serratia marcescens нет – как будто и не существовало никакой бактерии. 

Документальный фильм о жертвах Odrex "Осиное гнездо"

Документальный фильм о жертвах Odrex "Осиное гнездо" показывает многочисленные истории пациентов клиники, которые независимо от диагноза, попадали в одинаковый сценарий: сначала – оптимистичные обещания, потом – внезапные "осложнения", увеличение счетов, давление, требования и угрозы от администрации клиники.  

Так Светлана Гук описывает, как после операции ее муж оказался на грани жизни и смерти, а уход за ним превратился в бесконечные счета. Женщина утверждает, что клиника удерживала тело мужа на аппаратах даже после клинической смерти, пытаясь увеличить оплату за его пребывание в больнице. А еще клиника  подала на нее в суд после того, как она не смогла заплатить.

В фильме звучит и история семьи Тоткайло, которую рассказывает дочь умершего – ее отцу провели курс агрессивной химиотерапии в Odrex. После возвращения домой состояние ее отца резко ухудшилось, а обращения Кристины к врачам Odrex заканчивались словами: "Сегодня выходной. Звоните с понедельника". Отец Кристины умер и она убеждена, что именно противопоказанная химиотерапия, халатность и безразличие в частной больнице – стали фатальными. 

Смерть Аднана Кивана во время лечения в Odrex

Лавина новых историй от пострадавших и родных тех, кто больше говорить не может – демонстрирует то, что смертность пациентов в "Одрексе" из-за возможной халатности медицинского персонала не является редкостью. Это систематические нарушения, что к сожалению является нормой. 

Но общество все же надеется на восстановление справедливости. Украинская медицинская система сфокусирована на так называемом "деле Odrex". С одной стороны правоохранители, 2 уголовных производства врачам, по делу о смерти пациента Аднана Кивана, внеочередная проверка Минздрава лицензионных условий ООО "Дом медицины" – под которой работал бренд Odrex в период смерти девелопера, поддержка необходимости проверки клиники со стороны общественных деятелей и журналистов. С другой стороны – быстрая смена лицензий на официальном сайте клиники Odrex и заявления адвокатов о якобы "давлении на бизнес", которые не имеют ничего общего со смертями пациентов. Удастся ли украинской медицинской и правоохранительной системам найти правду и справедливость – покажет только время. 

Лилия Подоляк

