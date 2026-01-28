Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами

Адвокати юридичної компанії Miller Law Firm та скандальна приватна клініка "Одрекс" організували пресконференцію, метою якої було викриття правоохоронців у тиску на чесний бізнес. Однак все пішло не за планом і замість правдивих відповідей на незручні запитання журналістів адвокати та представники клініки були вимушені вдатися до маніпулювання фактами та відвертої брехні, пише УНН.

Попри те, що журналіста УНН не пустили на пресконференцію, імовірно за персональною вказівкою представників "Одрексу", захід транслювався наживо, а тому редакція зібрала усі факти маніпуляцій, до яких вдалися учасники заходу.

Порушень не виявили, але ліцензію забрали?

Протягом усієї пресконференції представники "Одрексу" наголошували, що клініка успішно пройшла дві перевірки Міністерства охорони здоровʼя, у ході яких не було виявлено порушень.

"Ми пройшли дві перевірки МОЗ. Жодних порушень не встановлено. Я хочу окремо подякувати Міністерству охорони здоров’я за фаховість і за те, що вони діяли в межах закону, а не піддавалися будь-якому тиску", - наголосив Масі Найєм.

Адвокат не збрехав у тому, що було дві позапланові перевірки, які проводила комісія МОЗ в "Одрексі".

Однак Найєм збрехав, що обидві були успішними для клініки. Адже за результатами першої перевірки у грудні 2025 року Міністерство охорони здоровʼя позбавило ТОВ "Дім медицини", повʼязане із клінікою, ліцензії через відмову надати перевіряючим медичну документацію. Ба більше, коли журналісти вказали на цей факт, адвокат усе заперечив.

"Припинити дію ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики повністю, за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, видану товариству з обмеженою відповідальністю "Дім Медицини" (код ЄДРПОУ: 38156360, рішення про видачу ліцензії від 22.01.2015 № 30), на підставі акта про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки від 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 частини дванадцятої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі – Закон))", - йдеться в наказі, опублікованому на сайті МОЗ.

Коментуючи цей наказ регулятора Масі Найєм заявив, що "це не відповідає дійсності". Досить дивна позиція юриста, який очевидно не придумав нічого кращого, ніж вдатися до обману.

Щодо результатів другої перевірки у січні цього року, під час якої перевіряли ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини", яка відбулася, у клініці запевняють, що пройшли її успішно і порушень не виявлено.

Міністерство охорони здоровʼя публічно поки не відзвітувало про цю перевірку, як і не відповіло на запит УНН.

Тиск на бізнес через кримінальні провадження, яких немає

Тема пресконференції була "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами". На початку заходу Масі Найєм повідомив, що немає конкретних доказів і нікого не звинувачує у тиску на бізнес. Однак, за його ж словами, такий тиск нібито відбувається. Найєм також назвав кілька прізвищ, додавши, що нікого не хоче звинувачувати.

"Ми зараз не стверджуємо, що це є встановлений судом факт, і ми нікого зараз не звинувачуємо прямо в цій залі", - заявив Найєм, додавши, що послуговується інформацією, яка "потребує перевірки додаткової".

За його словами, до клініки начебто надмірна увага з боку правоохоронних органів, а в межах розслідування кримінальної справи за фактом смерті в "Одрексі" бізнесмена Аднана Ківана Офіс Генерального прокурора вимагав провести вже згадані позапланові перевірки.

Дивує, що як фаховий юрист Масі Найєм не знає, що під час розслідування кримінальних проваджень слідство та процесуальне керівництво можуть вимагати від регулятора проведення перевірок і вжиття відповідних заходів у разі виявлення порушень – у випадку медзакладів – це позбавлення ліцензій на медичну практику.

Представники "Одрексу" після заяв про надмірну увагу до клініки з боку правоохоронців, у тому числі Офісу Генпрокурора, не знайшли нічого кращого, аніж закликати очільника ОГП Руслана Кравченка взяти справу під особистий контроль. Можливо, їм здалося, що рівень уваги все ж недостатній? Інакше як пояснити їхню логіку?

Кримінальні провадження є, але їх немає

Адвокат "Одрексу" Анна Калинчук, яка також працює в юрфірмі Miller Law Firm, у ході пресконференції взагалі заявила, що клініка не фігурує у жодному кримінальному провадженні.

"З приводу "Медичного дому "Одрекс"" немає кримінальних проваджень", - заявила Калинчук.

Це очевидна маніпуляція з боку захисниці. У своїй заяві вона використала назву клініки, а змовчала про те, що існує однойменна ТОВ, яка фігурує у кримінальних справах.

Загалом, за даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує клініка "Одрекс". Вони були відкриті за статтями про "шахрайство", "неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником" та "умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

"Загалом відповідно до відомостей ЄРДР територіальними органами Національної поліції в Одеській області розслідується 9 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності медичного закладу "ОДРЕКС", а саме № 12022162510001375 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 12021163520000706 за ч. 1 ст. 140 КК України, № 12024163520000045 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12024163520000433 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 КК України, № 12025163520000536 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 42025163030000187 за ч. З, 4, 5 ст. 190 КК України, № 12016162500002351 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12019162500002122 за ч. 1 ст. 140 КК України", - повідомили в ОГП у відповідь на запит УНН.

Десята кримінальна справа була відкрита за фактом смерті в "Одрексі" бізнесмена Аднана Ківана. За версією слідства, саме порушення, допущені під час лікування, і спричинили смерть Аднана Ківана, який у травні-жовтні 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс". За фактом смерті пацієнта було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям: завідувачу хірургічним відділенням Віталію Русакову та лікарю-онкологу Марині Бєлоцерковській. Варто зауважити, що майже відразу після смерті пацієнта "Одрекс" звільнив Бєлоцерковську. Наразі ця справа передана до суду для розгляду по суті.

Перереєстрація ТОВок як спосіб уникнення відповідальності

Заявляючи про тиск правоохоронців на клініку "Одрекс" Масі Найєм фактично розповів, як саме медзаклад планує уникнути відповідальності за ймовірне завдання шкоди пацієнтам, що в деяких випадках призвело до їхньої смерті, а також за інші ймовірні злочини.

За його словами, наразі розслідується обʼєднане кримінальне провадження. Очевидно, ідеться про обʼєднання кримінальних справ, відкритих за заявами родичів пацієнтів, що померли в результаті лікування в "Одрексі". Найєм повідомив, що в межах цього розслідування слідчі вимагають від медзакладу надати медичну документацію.

"Наразі є ще одна кримінальна справа обʼєднана, вона стосується нашої юридичної особи, яка зараз має ліцензію і вона здійснює діяльність. До неї звернулися правоохоронні органи про виїмку певних документів самих пацієнтів. Але ця компанія не є правоприємником попередньої компанії, вона не може дати документи, яких у неї немає", - зазначив Найєм.

Очевидно, ідеться про те, що 2 червня 2025 року ті, хто роками володіли та керували ТОВ "Дім медицини" (яку МОЗ пізніше позбавив ліцензії), одночасно вийшла з її складу. Того ж дня вони створили нову компанію зі схожою назвою – "Медичний дім "Одрекс". Уже 18 липня 2025 року нова компанія отримала "свіжу" медичну ліцензію.

"Для чого це робиться? Ми розуміємо, що наступним кроком, як тільки до нас прийдуть, а точніше уже прийшли, по виїмку документів – ми їх не зможемо надати, бо у нас їх немає. Вони є у старої компанії", - пояснив Найєм.

При цьому представники "Одрексу" відмовилися розкрити журналістам інформацію про те, скільки насправді існує юридичних осіб, повʼязаних із клінікою, пославшись на комерційну таємницю.

"Юридичні особи є в такій кількості, у якій потрібні, щоб надавати ці послуги. У будь-якому бізнесі це не одна особа", - зазначив Масі Найєм.

Очевидно, в "Одрексі" переконані, що мають "туз у рукаві" і зможуть ще довго фехтувати компаніями, аби уникати відповідальності.

Тож фактично, попри спроби запевнити громадськість у відкритості до перевірок та співпраці зі слідством, Масі Найєм викрив схему, за якою "Одрекс" планує уникнути покарання. Паралельно представники клініки намагалися запевнити журналістів у тому, що таке тасування юросіб ніяк не повʼязано зі спробою уникнути відповідальності. Віримо?

Адвокат Анна Калинчук взагалі підкреслила, що клініка не несе жодної відповідальності за дії лікарів. На фоні десятків заяв про смерті та шкоду здоровʼю пацієнтів ця заява виглядає особливо цинічною.

Про сайт не знають, але блокували

Ще однією епічною і, мабуть, найцинічнішою брехнею представників "Одрексу" стало те, що їм начебто нічого не відомо про сайт StopOdrex, створений родичами померлих пацієнтів для того, щоб інші постраждалі від лікування в медзакладі могли розповісти власні історії.

"Ми сайт не знаємо", - заявив Масі Найєм і його підтримала Анна Калинчук і швидко змінила тему обговорення.

Проте, як повідомляв раніше УНН, компанія DIM MEDICINE LLC, повʼязана з клінікою "Одрекс", звернулася до хостинг-провайдера з вимогою припинити роботу сайту. Тоді, за словами Христини Тоткайло, "Одрекс" заявив, що цей сайт нібито "вводить користувачів в оману", "створює хибне враження зв’язку з офіційним сайтом клініки", "шкодить діловій репутації" та "містить дискредитуючі матеріали".

Пізніше стало відомо, що платформу StopOdrex все ж заблокували в результаті скарги клініки до Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Відновлення роботи сайту не можливе до вирішення цього спору.

Але цікаво й те, що саме адвокатська компанія "Miller" зверталася до хостинг-провайдера із запитом на розкриття персональних даних власника домену сайту StopOdrex. Тож тут виникає логічне запитання: в адвокатів амнезія чи вони вчергове відверто брешуть журналістам?

Варто зазначити, що представники "Одрекс" не лише в такий спосіб намагаються приховати правду від суспільства. Клініка подала в суд на УНН за висвітлення історій про пацієнтів, що постраждали внаслідок лікування в "Одрексі". Вони вимагають спростування матеріалів та 1 млн грн компенсації. У продовження тиску на ЗМІ журналіста УНН не пустили на пресконференцію, організовану "Одрексом", попри завчасну акредитацію. Очевидно представники клініки розуміли, що на них чекають незручні запитання. До речі, за даними УНН, на захід намагалися не допустити й інших журналістів, але очевидно розуміючи, що може виникнути ще більший скандал, представників інших ЗМІ все ж допустили.

Очевидно, що до "Одрексу" та його представників є дуже багато запитань, на більшість з яких дасть відповідь слідство та суд. Навряд їм вийде уникнути покарання, прикриваючись роботою під час обстрілів, адже наразі так живе вся Україна. Залишається сподіватися, що нехитрі схеми з ТОВками та спроби звести все до "тиску на чесний бізнес" все ж не зможуть приховати істину, і справедливість для десятків постраждалих буде відновлена.