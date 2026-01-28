Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями

Адвокаты юридической компании Miller Law Firm и скандальная частная клиника "Одрекс" организовали пресс-конференцию, целью которой было разоблачение правоохранителей в давлении на честный бизнес. Однако все пошло не по плану, и вместо правдивых ответов на неудобные вопросы журналистов адвокаты и представители клиники были вынуждены прибегнуть к манипулированию фактами и откровенной лжи, пишет УНН.

Несмотря на то, что журналиста УНН не пустили на пресс-конференцию, вероятно, по персональному указанию представителей "Одрекса", мероприятие транслировалось в прямом эфире, а потому редакция собрала все факты манипуляций, к которым прибегли участники мероприятия.

Нарушений не выявили, но лицензию забрали?

На протяжении всей пресс-конференции представители "Одрекса" подчеркивали, что клиника успешно прошла две проверки Министерства здравоохранения, в ходе которых не было выявлено нарушений.

"Мы прошли две проверки Минздрава. Никаких нарушений не установлено. Я хочу отдельно поблагодарить Министерство здравоохранения за профессионализм и за то, что они действовали в рамках закона, а не поддавались какому-либо давлению", - подчеркнул Маси Найем.

Адвокат не солгал в том, что было две внеплановые проверки, которые проводила комиссия Минздрава в "Одрексе".

Однако Найем солгал, что обе были успешными для клиники. Ведь по результатам первой проверки в декабре 2025 года Министерство здравоохранения лишило ООО "Дом медицины", связанное с клиникой, лицензии из-за отказа предоставить проверяющим медицинскую документацию. Более того, когда журналисты указали на этот факт, адвокат все отрицал.

"Прекратить действие лицензии Министерства здравоохранения Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике полностью, по результатам внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, выданной обществу с ограниченной ответственностью "Дом Медицины" (код ЕГРПОУ: 38156360, решение о выдаче лицензии от 22.01.2015 № 30), на основании акта о непредоставлении органу лицензирования лицензиатом документов, информации о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц органа лицензирования во время проверки от 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 части двенадцатой статьи 16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" (далее – Закон))", - говорится в приказе, опубликованном на сайте Минздрава.

Комментируя этот приказ регулятора, Маси Найем заявил, что "это не соответствует действительности". Довольно странная позиция юриста, который, очевидно, не придумал ничего лучше, чем прибегнуть к обману.

Что касается результатов второй проверки в январе этого года, во время которой проверяли ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр медицины", которая состоялась, в клинике уверяют, что прошли ее успешно и нарушений не выявлено.

Министерство здравоохранения публично пока не отчиталось об этой проверке, как и не ответило на запрос УНН.

Давление на бизнес через уголовные производства, которых нет

Тема пресс-конференции была "Расследование без контроля: как государственное давление разрушает больницу под обстрелами". В начале мероприятия Маси Найем сообщил, что нет конкретных доказательств и никого не обвиняет в давлении на бизнес. Однако, по его же словам, такое давление якобы происходит. Найем также назвал несколько фамилий, добавив, что никого не хочет обвинять.

"Мы сейчас не утверждаем, что это установленный судом факт, и мы никого сейчас не обвиняем прямо в этом зале", - заявил Найем, добавив, что пользуется информацией, которая "требует дополнительной проверки".

По его словам, к клинике якобы чрезмерное внимание со стороны правоохранительных органов, а в рамках расследования уголовного дела по факту смерти в "Одрексе" бизнесмена Аднана Кивана Офис Генерального прокурора требовал провести уже упомянутые внеплановые проверки.

Удивляет, что как профессиональный юрист Маси Найем не знает, что во время расследования уголовных производств следствие и процессуальное руководство могут требовать от регулятора проведения проверок и принятия соответствующих мер в случае выявления нарушений – в случае медучреждений – это лишение лицензий на медицинскую практику.

Представители "Одрекса" после заявлений о чрезмерном внимании к клинике со стороны правоохранителей, в том числе Офиса Генпрокурора, не нашли ничего лучшего, чем призвать главу ОГП Руслана Кравченко взять дело под личный контроль. Возможно, им показалось, что уровень внимания все же недостаточен? Иначе как объяснить их логику?

Уголовные производства есть, но их нет

Адвокат "Одрекса" Анна Калинчук, которая также работает в юрфирме Miller Law Firm, в ходе пресс-конференции вообще заявила, что клиника не фигурирует ни в одном уголовном производстве.

"По поводу "Медицинского дома "Одрекс"" нет уголовных производств", - заявила Калинчук.

Это очевидная манипуляция со стороны защитницы. В своем заявлении она использовала название клиники, а умолчала о том, что существует одноименное ООО, которое фигурирует в уголовных делах.

В целом, по данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует клиника "Одрекс". Они были открыты по статьям о "мошенничестве", "ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником" и "умышленном убийстве" Уголовного кодекса Украины.

"В целом, согласно сведениям ЕРДР, территориальными органами Национальной полиции в Одесской области расследуется 9 уголовных производств, касающихся деятельности медицинского учреждения "ОДРЕКС", а именно № 12022162510001375 по ч. 2 ст. 190 УК Украины, № 12021163520000706 по ч. 1 ст. 140 УК Украины, № 12024163520000045 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12024163520000433 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 УК Украины, № 12025163520000536 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 42025163030000187 по ч. 3, 4, 5 ст. 190 УК Украины, № 12016162500002351 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12019162500002122 по ч. 1 ст. 140 УК Украины", - сообщили в ОГП в ответ на запрос УНН.

Десятое уголовное дело было открыто по факту смерти в "Одрексе" бизнесмена Аднана Кивана. По версии следствия, именно нарушения, допущенные во время лечения, и повлекли смерть Аднана Кивана, который в мае-октябре 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс". По факту смерти пациента было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам: заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и врачу-онкологу Марине Белоцерковской. Стоит отметить, что почти сразу после смерти пациента "Одрекс" уволил Белоцерковскую. Сейчас это дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Перерегистрация ООО как способ избежания ответственности

Заявляя о давлении правоохранителей на клинику "Одрекс", Маси Найем фактически рассказал, как именно медучреждение планирует избежать ответственности за вероятное причинение вреда пациентам, что в некоторых случаях привело к их смерти, а также за другие вероятные преступления.

По его словам, сейчас расследуется объединенное уголовное производство. Очевидно, речь идет об объединении уголовных дел, открытых по заявлениям родственников пациентов, умерших в результате лечения в "Одрексе". Найем сообщил, что в рамках этого расследования следователи требуют от медучреждения предоставить медицинскую документацию.

"Сейчас есть еще одно уголовное дело объединенное, оно касается нашего юридического лица, которое сейчас имеет лицензию и оно осуществляет деятельность. К нему обратились правоохранительные органы о выемке определенных документов самих пациентов. Но эта компания не является правопреемником предыдущей компании, она не может дать документы, которых у нее нет", - отметил Найем.

Очевидно, речь идет о том, что 2 июня 2025 года те, кто годами владели и управляли ООО "Дом медицины" (которую Минздрав позже лишил лицензии), одновременно вышли из ее состава. В тот же день они создали новую компанию с похожим названием – "Медицинский дом "Одрекс". Уже 18 июля 2025 года новая компания получила "свежую" медицинскую лицензию.

"Для чего это делается? Мы понимаем, что следующим шагом, как только к нам придут, а точнее уже пришли, за выемкой документов – мы их не сможем предоставить, потому что у нас их нет. Они есть у старой компании", - пояснил Найем.

При этом представители "Одрекса" отказались раскрыть журналистам информацию о том, сколько на самом деле существует юридических лиц, связанных с клиникой, сославшись на коммерческую тайну.

"Юридические лица есть в таком количестве, в каком нужны, чтобы предоставлять эти услуги. В любом бизнесе это не одно лицо", - отметил Маси Найем.

Очевидно, в "Одрексе" убеждены, что имеют "туз в рукаве" и смогут еще долго фехтовать компаниями, чтобы избегать ответственности.

Так что фактически, несмотря на попытки заверить общественность в открытости к проверкам и сотрудничеству со следствием, Маси Найем разоблачил схему, по которой "Одрекс" планирует избежать наказания. Параллельно представители клиники пытались заверить журналистов в том, что такое тасование юрлиц никак не связано с попыткой избежать ответственности. Верим?

Адвокат Анна Калинчук вообще подчеркнула, что клиника не несет никакой ответственности за действия врачей. На фоне десятков заявлений о смертях и вреде здоровью пациентов это заявление выглядит особенно циничным.

О сайте не знают, но блокировали

Еще одной эпической и, пожалуй, самой циничной ложью представителей "Одрекса" стало то, что им якобы ничего не известно о сайте StopOdrex, созданном родственниками умерших пациентов для того, чтобы другие пострадавшие от лечения в медучреждении могли рассказать собственные истории.

"Мы сайт не знаем", - заявил Маси Найем, и его поддержала Анна Калинчук и быстро сменила тему обсуждения.

Однако, как сообщал ранее УНН, компания DIM MEDICINE LLC, связанная с клиникой "Одрекс", обратилась к хостинг-провайдеру с требованием прекратить работу сайта. Тогда, по словам Кристины Тоткайло, "Одрекс" заявил, что этот сайт якобы "вводит пользователей в заблуждение", "создает ложное впечатление связи с официальным сайтом клиники", "вредит деловой репутации" и "содержит дискредитирующие материалы".

Позже стало известно, что платформу StopOdrex все же заблокировали в результате жалобы клиники во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Возобновление работы сайта невозможно до разрешения этого спора.

Но интересно и то, что именно адвокатская компания "Miller" обращалась к хостинг-провайдеру с запросом на раскрытие персональных данных владельца домена сайта StopOdrex. Так что здесь возникает логичный вопрос: у адвокатов амнезия или они в очередной раз откровенно лгут журналистам?

Стоит отметить, что представители "Одрекс" не только таким способом пытаются скрыть правду от общества. Клиника подала в суд на УНН за освещение историй о пациентах, пострадавших в результате лечения в "Одрексе". Они требуют опровержения материалов и 1 млн грн компенсации. В продолжение давления на СМИ журналиста УНН не пустили на пресс-конференцию, организованную "Одрексом", несмотря на заблаговременную аккредитацию. Очевидно, представители клиники понимали, что их ждут неудобные вопросы. Кстати, по данным УНН, на мероприятие пытались не допустить и других журналистов, но, очевидно, понимая, что может возникнуть еще больший скандал, представителей других СМИ все же допустили.

Очевидно, что к "Одрексу" и его представителям есть очень много вопросов, на большинство из которых даст ответ следствие и суд. Вряд ли им удастся избежать наказания, прикрываясь работой во время обстрелов, ведь сейчас так живет вся Украина. Остается надеяться, что нехитрые схемы с ООО и попытки свести все к "давлению на честный бизнес" все же не смогут скрыть истину, и справедливость для десятков пострадавших будет восстановлена.