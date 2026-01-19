Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex

Головне слідче управління Національної поліції України завершило розслідування кримінального провадження щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана в скандальній приватній клініці Odrex. Про це повідомив один з обвинувачених лікарів Віталій Русаков, пише УНН.

Мені вручили обвинувальний акт і справа повертається до Одеси. Попереду судовий розгляд по суті - повідомив Русаков на своїй сторінці у Facebook.

Обвинувачений наголосив, що фінальну крапку у справі поставлять факти, які досліджуватимуться у суді. Виправдовуючись, Русаков також зазначив, що "зробив для пацієнта все можливе".

Однак, за даними ЗМІ, обвинувачений хірург не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції й ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарями, за даними журналістів, була проведена низка процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Серед них, очевидно, хіміотерапія, яку проводила онколог Марина Бєлоцерковська.

За версією слідства, саме порушення допущені під час лікування, і спричинили смерть Аднана Ківана, який у травні-жовтні 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс". За фактом смерті пацієнта було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям: завідувачу хірургічним відділенням Віталію Русакову та лікарю-онкологу Марині Бєлоцерковській. Варто зауважити, що майже відразу після смерті пацієнта "Одрекс" звільнив Бєлоцерковську.

Слідство переконане, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта, адже під час надання медичної допомоги медики допустили суттєві помилки, внаслідок чого в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті пацієнта 28 жовтня 2024 року.

Підозрювані лікарі надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта – повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Суд відправив Русакова та Бєлоцерковську під нічний домашній арешт.

Нагадаємо

У рамках розслідування кримінального провадження Міністерство охорони здоровʼя провело перевірку однієї з фірм, на яку оформлена приватна клініка "Одрекс". Через відмову медзакладу надати медичну документацію комісії клініку позбавили однієї з ліцензій.

Як писав раніше УНН, загалом ідеться про щонайменше три ТОВки, пов’язані між собою засновниками та місцем провадження діяльності. Варто зауважити, що ці ТОВки фігурують у кримінальних справах, відкритих за заявами родичів жертв лікування в "Одрексі" та пацієнтів, що вважають себе постраждалими. На сьогодні клініка фігурує у 10 кримінальних провадженнях.

Додамо

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".

Колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex. Медзаклад намагався заблокувати цей сайт, а також подав до суду на УНН, який активно висвітлює історії про жертв та постраждалих.