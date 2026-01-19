Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex

Главное следственное управление Национальной полиции Украины завершило расследование уголовного производства по факту смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в скандальной частной клинике Odrex. Об этом сообщил один из обвиняемых врачей Виталий Русаков, пишет УНН.

Мне вручили обвинительный акт, и дело возвращается в Одессу. Впереди судебное разбирательство по существу - сообщил Русаков на своей странице в Facebook.

Обвиняемый подчеркнул, что финальную точку в деле поставят факты, которые будут исследоваться в суде. Оправдываясь, Русаков также отметил, что "сделал для пациента все возможное".

Однако, по данным СМИ, обвиняемый хирург не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачами, по данным журналистов, был проведен ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Среди них, очевидно, химиотерапия, которую проводила онколог Марина Белоцерковская.

По версии следствия, именно нарушения, допущенные во время лечения, и повлекли смерть Аднана Кивана, который в мае-октябре 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс". По факту смерти пациента было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам: заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и врачу-онкологу Марине Белоцерковской. Стоит отметить, что почти сразу после смерти пациента "Одрекс" уволил Белоцерковскую.

Следствие убеждено, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента, ведь при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти пациента 28 октября 2024 года.

Подозреваемые врачи оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Суд отправил Русакова и Белоцерковскую под ночной домашний арест.

Напомним

В рамках расследования уголовного производства Министерство здравоохранения провело проверку одной из фирм, на которую оформлена частная клиника "Одрекс". Из-за отказа медучреждения предоставить медицинскую документацию комиссии клинику лишили одной из лицензий.

Как писал ранее УНН, в целом речь идет о по меньшей мере трех ООО, связанных между собой учредителями и местом осуществления деятельности. Стоит отметить, что эти ООО фигурируют в уголовных делах, открытых по заявлениям родственников жертв лечения в "Одрексе" и пациентов, считающих себя пострадавшими. На сегодняшний день клиника фигурирует в 10 уголовных производствах.

Добавим

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них – Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ, может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг веса. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex. Медучреждение пыталось заблокировать этот сайт, а также подало в суд на УНН, который активно освещает истории о жертвах и пострадавших.