Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів

Понад рік тягнеться скандал, повʼязаний зі смертю пацієнта Аднана Ківана в одеській клініці "Одрекс". За цей час було відкрите кримінальне провадження та вручені підозри лікарям – онкологу Марині Бєлоцерковській та хірургу Віталію Русакову. Окрім того, з'явилися заяви родичів інших пацієнтів медзакладу, які померли в клініці, а також тих, хто безпосередньо постраждав через неналежну допомогу. Однак Міністерство охорони здоровʼя України удає, що проблеми не існує, пише УНН.

Скандал з Odrex

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичному закладі в Одесі.

За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який у травні-жовтні 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічним відділенням Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську.

Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта.

Підозрювані лікарі надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта - йдеться в повідомленні ОГП.

Слідство вважає, що під час надання медичної допомоги медики допустили суттєві помилки, внаслідок чого в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції і надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарями була проведена низка процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані.

Бізнесмен помер 28 жовтня 2024 року.

У клініці ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями і діють відповідно до протоколів.

Скандал набув обертів після того, як публічно стали виступати інші постраждалі: родичі пацієнтів, що померли в клініці, а також ті, хто вижив, але, на їхнє переконання, втратив здоров'я в результаті лікування в Odrex. Люди вказують на систематичні факти підробки медичної документації та вимагання коштів у клініці.

Реакція МОЗ – відсутність реакції

Попри кримінальну справу, підозри лікарям та скарги інших постраждалих на дії лікарів "Одрекса", Міністерство охорони здоровʼя на чолі з Віктором Ляшком вперто вдає, що проблеми не існує. За рік відомство не провело жодної перевірки відповідності діяльності медичного закладу ліцензійним умовам.

Ба більше, за увесь час не було навіть жодної публічної реакції міністра Ляшка на скандал, попри те, що кількість жертв, які зважились публічно розповісти свої історії, росте в геометричній прогресії, що свідчить про системність порушень.

Та й загалом постає питання, як може безперешкодно продовжувати працювати клініка на яку масово скаржаться пацієнти та родичі померлих? Невже цих фактів для очільника МОЗ Віктора Ляшка не достатньо для припинення ліцензії медзакладу?

Редакція УНН звернулася із запитами до Офісу генерального прокурора щодо того, чи зверталося відомство до Міністерства охорони здоровʼя з вимогою проведення перевірки та позбавлення ліцензії клініки Odrex за порушення ліцензійних умов. Аналогічний запит направлено також у МОЗ.