У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці повідомили про підозру

3 грудня, 23:09 • 13187 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 22361 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 26060 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 36839 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 42616 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 24747 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 28197 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25751 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25656 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30842 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні3 грудня, 22:52 • 13432 перегляди
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів4 грудня, 00:40 • 13967 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки4 грудня, 00:57 • 12302 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою03:50 • 10797 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя05:23 • 9728 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 6332 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 42617 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 41100 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 56738 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 58870 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 62471 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 65609 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 119769 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 93174 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 108796 перегляди
У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 20 перегляди

39-річній лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні обов'язків, що призвело до смерті 7-річного хлопчика в березні 2025 року. Смерть настала від гострої серцевої недостатності через введення протипоказаного препарату.

У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці повідомили про підозру

Лікарка-анестезіолог отримала підозру через смерть 7-річного хлопчика в приватній стоматології у Києві, повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, пише УНН.

Повідомлено про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України)

- вказали у прокуратурі.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією.

"Під час введення анестезії у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи результатів не дали, хлопчик помер", - ідеться у повідомленні.

У кримінальному провадженні, як вказано, провели низку експертиз, зокрема і комісійну судово-медичну, "які підтвердили, що пацієнт помер від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик".

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Святошинської окружної прокуратури міста Києва Максим Тимошенко.

"Зазначимо, що за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію", - наголосили у прокуратурі.

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30747 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Міністерство охорони здоров'я України
Київ