У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці повідомили про підозру

Лікарка-анестезіолог отримала підозру через смерть 7-річного хлопчика в приватній стоматології у Києві, повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, пише УНН.

Повідомлено про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України) - вказали у прокуратурі.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією.

"Під час введення анестезії у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи результатів не дали, хлопчик помер", - ідеться у повідомленні.

У кримінальному провадженні, як вказано, провели низку експертиз, зокрема і комісійну судово-медичну, "які підтвердили, що пацієнт помер від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик".

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Святошинської окружної прокуратури міста Києва Максим Тимошенко.

"Зазначимо, що за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію", - наголосили у прокуратурі.

