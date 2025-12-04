В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу сообщили о подозрении

Врач-анестезиолог получила подозрение из-за смерти 7-летнего мальчика в частной стоматологии в Киеве, сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Сообщено о подозрении 39-летней врачу-анестезиологу по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины) - указали в прокуратуре.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией.

"Во время введения анестезии у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия результатов не дали, мальчик умер", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве, как указано, провели ряд экспертиз, в том числе и комиссионную судебно-медицинскую, "которые подтвердили, что пациент умер от острой сердечной недостаточности вследствие введения врачом-анестезиологом препарата, который противопоказано вводить людям с заболеванием, которое имел мальчик".

Старшим группы прокуроров в уголовном производстве является руководитель Святошинской окружной прокуратуры города Киева Максим Тимошенко.

"Отметим, что по результатам проверки работы общества, которое оказывало ребенку стоматологические услуги, Минздрав аннулировал его лицензию", - подчеркнули в прокуратуре.

