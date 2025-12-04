В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу сообщили о подозрении

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 13774 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 23699 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 26974 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 37845 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 43971 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25040 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 28420 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25807 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25692 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30885 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Эксклюзивы
Популярные новости
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 14035 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 14621 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 12927 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 11439 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 10544 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 7756 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 43964 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 41759 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 57387 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 59490 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Индия
Польша
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 62786 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 65942 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 120079 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 93455 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 109070 просмотра
В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 386 просмотра

39-летней врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти 7-летнего мальчика в марте 2025 года. Смерть наступила от острой сердечной недостаточности из-за введения противопоказанного препарата.

В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу сообщили о подозрении

Врач-анестезиолог получила подозрение из-за смерти 7-летнего мальчика в частной стоматологии в Киеве, сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Сообщено о подозрении 39-летней врачу-анестезиологу по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины)

- указали в прокуратуре.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией.

"Во время введения анестезии у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия результатов не дали, мальчик умер", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве, как указано, провели ряд экспертиз, в том числе и комиссионную судебно-медицинскую, "которые подтвердили, что пациент умер от острой сердечной недостаточности вследствие введения врачом-анестезиологом препарата, который противопоказано вводить людям с заболеванием, которое имел мальчик".

Старшим группы прокуроров в уголовном производстве является руководитель Святошинской окружной прокуратуры города Киева Максим Тимошенко.

"Отметим, что по результатам проверки работы общества, которое оказывало ребенку стоматологические услуги, Минздрав аннулировал его лицензию", - подчеркнули в прокуратуре.

Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей20.11.25, 10:21 • 30747 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Министерство здравоохранения Украины
Киев