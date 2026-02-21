$43.270.00
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 13877 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 15456 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 14798 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 15703 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организма
20 февраля, 19:44 • 23609 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 34086 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26894 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30833 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28421 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Венгрии началась парламентская избирательная кампания, где премьер-министр Виктор Орбан и оппозиционный политик Петер Мадьяр соревнуются за пост главы правительства. Опросы показывают близкие результаты между правящей партией "Фидес" и оппозиционной "Тиса".

Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания

В Венгрии началась одна из самых напряженных избирательных кампаний последних лет. Она посвящена парламентским выборам 12 апреля: нынешний премьер-министр Виктор Орбан и оппозиционный политик Петер Мадьяр будут бороться за место главы правительства страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

По данным различных опросов, победу на парламентских выборах 12 апреля может одержать как правящая партия "Фидес", так и оппозиционная "Тиса".

Каждый кандидат должен собрать не менее 500 подписей, которые необходимо подать в избирком Венгрии до 6 марта. Любая активность, способная повлиять на волю избирателей – от плакатов и политической рекламы до прямого общения и митингов – считается частью предвыборной кампании, говорится в публикации.

Приближенные к Орбану социологические организации, такие как Nézőpont, сообщают, что "Фидес" получил бы 46%, а оппозиционная партия "Тиса" – 40%. В то же время независимые социологические службы "Тиса" опережает "Фидес" на 7 процентных пунктов среди всего населения, имеющего право голоса.

Дополнительно

В начале февраля 2026 года лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан планирует слить его интимные видео, назвав это "шантажом в стиле РФ".

Впоследствии Еврокомиссия уменьшила публичную критику правительства Орбана, чтобы избежать обвинений во вмешательстве и не подпитывать его антибрюссельскую кампанию.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России.

20 февраля Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Европейская комиссия
Венгрия
Украина