Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
Киев • УНН
В Венгрии началась парламентская избирательная кампания, где премьер-министр Виктор Орбан и оппозиционный политик Петер Мадьяр соревнуются за пост главы правительства. Опросы показывают близкие результаты между правящей партией "Фидес" и оппозиционной "Тиса".
В Венгрии началась одна из самых напряженных избирательных кампаний последних лет. Она посвящена парламентским выборам 12 апреля: нынешний премьер-министр Виктор Орбан и оппозиционный политик Петер Мадьяр будут бороться за место главы правительства страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
По данным различных опросов, победу на парламентских выборах 12 апреля может одержать как правящая партия "Фидес", так и оппозиционная "Тиса".
Каждый кандидат должен собрать не менее 500 подписей, которые необходимо подать в избирком Венгрии до 6 марта. Любая активность, способная повлиять на волю избирателей – от плакатов и политической рекламы до прямого общения и митингов – считается частью предвыборной кампании, говорится в публикации.
Приближенные к Орбану социологические организации, такие как Nézőpont, сообщают, что "Фидес" получил бы 46%, а оппозиционная партия "Тиса" – 40%. В то же время независимые социологические службы "Тиса" опережает "Фидес" на 7 процентных пунктов среди всего населения, имеющего право голоса.
Дополнительно
В начале февраля 2026 года лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан планирует слить его интимные видео, назвав это "шантажом в стиле РФ".
Впоследствии Еврокомиссия уменьшила публичную критику правительства Орбана, чтобы избежать обвинений во вмешательстве и не подпитывать его антибрюссельскую кампанию.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России.
20 февраля Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро.