Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана у "шантажі за прикладом рф"

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 1580 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 9184 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 10819 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 14947 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25952 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22817 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37282 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37757 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33246 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32548 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 15284 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 19243 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 14591 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 10123 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 13153 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 9184 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 10045 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 13426 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25952 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 40026 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 926 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 5356 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 10292 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29810 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31266 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана у "шантажі за прикладом рф"

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео, назвавши це "шантажем у стилі рф". Мадяр стверджує, що багатьом журналістам надійшло посилання на відео, де він перебуває із колишньою дівчиною.

Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана у "шантажі за прикладом рф"

Угорський політик, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео. Він вважає це "шантажем у стилі рф", повідомляє УНН з посиланням на допис Мадяра в соцмережі "Х".

Деталі

За словами Мадяра, багатьом угорським журналістам надійшло посилання на відео, де політик перебуває разом із колишньою дівчиною під час інтимної близькості. Суперник угорського прем’єр-міністра заявив, що це відео було зроблено прихованою камерою.

Я не знаю, чого вони хочуть цим досягти, окрім відволікання уваги від "фабрики смерті" в Гьоді та ролі в ній уряду Орбана. Так, я 45-річний чоловік, у мене регулярне статеве життя. З дорослою партнеркою. У мене троє неповнолітніх дітей, яких, очевидно, ігнорує цей мерзенний "сімейний" уряд. Але всі добре знають, що я ніколи не піддамся жодному шантажу. Я не вкрав 650 мільярдів з Національного банку, не сприяв знищенню тисяч дітей, які перебувають на державному фінансуванні, і не завдав шкоди здоров'ю десятків тисяч наших співвітчизників

- заявив Мадяр.

Додатково

Місто Гьод розташоване в центральній частині Угорщини. Там розташований великий завод з виробництва акумуляторів (переважно для електромобілів, зокрема Samsung SDI). Дане підприємство неодноразово ставало об'єктом скандалів через екологічні ризики, скарги мешканців на запахи й погіршення самопочуття, питання щодо дотримання норм безпеки тощо.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Угорщина