Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана у "шантажі за прикладом рф"

Угорський політик, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео. Він вважає це "шантажем у стилі рф", повідомляє УНН з посиланням на допис Мадяра в соцмережі "Х".

За словами Мадяра, багатьом угорським журналістам надійшло посилання на відео, де політик перебуває разом із колишньою дівчиною під час інтимної близькості. Суперник угорського прем’єр-міністра заявив, що це відео було зроблено прихованою камерою.

Я не знаю, чого вони хочуть цим досягти, окрім відволікання уваги від "фабрики смерті" в Гьоді та ролі в ній уряду Орбана. Так, я 45-річний чоловік, у мене регулярне статеве життя. З дорослою партнеркою. У мене троє неповнолітніх дітей, яких, очевидно, ігнорує цей мерзенний "сімейний" уряд. Але всі добре знають, що я ніколи не піддамся жодному шантажу. Я не вкрав 650 мільярдів з Національного банку, не сприяв знищенню тисяч дітей, які перебувають на державному фінансуванні, і не завдав шкоди здоров'ю десятків тисяч наших співвітчизників