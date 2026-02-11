Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана у "шантажі за прикладом рф"
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео, назвавши це "шантажем у стилі рф". Мадяр стверджує, що багатьом журналістам надійшло посилання на відео, де він перебуває із колишньою дівчиною.
Деталі
За словами Мадяра, багатьом угорським журналістам надійшло посилання на відео, де політик перебуває разом із колишньою дівчиною під час інтимної близькості. Суперник угорського прем’єр-міністра заявив, що це відео було зроблено прихованою камерою.
Я не знаю, чого вони хочуть цим досягти, окрім відволікання уваги від "фабрики смерті" в Гьоді та ролі в ній уряду Орбана. Так, я 45-річний чоловік, у мене регулярне статеве життя. З дорослою партнеркою. У мене троє неповнолітніх дітей, яких, очевидно, ігнорує цей мерзенний "сімейний" уряд. Але всі добре знають, що я ніколи не піддамся жодному шантажу. Я не вкрав 650 мільярдів з Національного банку, не сприяв знищенню тисяч дітей, які перебувають на державному фінансуванні, і не завдав шкоди здоров'ю десятків тисяч наших співвітчизників
Додатково
Місто Гьод розташоване в центральній частині Угорщини. Там розташований великий завод з виробництва акумуляторів (переважно для електромобілів, зокрема Samsung SDI). Дане підприємство неодноразово ставало об'єктом скандалів через екологічні ризики, скарги мешканців на запахи й погіршення самопочуття, питання щодо дотримання норм безпеки тощо.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.