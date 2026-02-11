Лидер венгерской оппозиции Мадьяр обвинил Орбана в "шантаже по примеру рф"

Венгерский политик, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан планирует слить его интимные видео. Он считает это "шантажом в стиле рф", сообщает УНН со ссылкой на сообщение Мадьяра в соцсети "Х".

Детали

По словам Мадьяра, многим венгерским журналистам поступила ссылка на видео, где политик находится вместе с бывшей девушкой во время интимной близости. Соперник венгерского премьер-министра заявил, что это видео было сделано скрытой камерой.

Я не знаю, чего они хотят этим добиться, кроме отвлечения внимания от "фабрики смерти" в Гёде и роли в ней правительства Орбана. Да, я 45-летний мужчина, у меня регулярная половая жизнь. Со взрослой партнершей. У меня трое несовершеннолетних детей, которых, очевидно, игнорирует это гнусное "семейное" правительство. Но все хорошо знают, что я никогда не поддамся никакому шантажу. Я не украл 650 миллиардов из Национального банка, не способствовал уничтожению тысяч детей, находящихся на государственном финансировании, и не нанес вреда здоровью десятков тысяч наших соотечественников - заявил Мадьяр.

Дополнительно

Город Гёд расположен в центральной части Венгрии. Там расположен крупный завод по производству аккумуляторов (преимущественно для электромобилей, в частности Samsung SDI). Данное предприятие неоднократно становилось объектом скандалов из-за экологических рисков, жалоб жителей на запахи и ухудшение самочувствия, вопросов относительно соблюдения норм безопасности и т.д.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из россии.