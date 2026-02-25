Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистами

Фото: Государственная пограничная служба Украины

На украинско-румынской границе была задержана "скорая", с помощью которой злоумышленники незаконно перевозили граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

В операции принимали участие пограничники Черновицкого отряда совместно со Службой безопасности Украины. Как установило следствие, организаторы преступной схемы для конспирации использовали автомобиль скорой помощи.

Водитель должен был довезти пятерых "клиентов" как можно ближе к границе и далее указать им пеший путь в Румынию в обход пунктов пропуска и пограничных нарядов. Сумма нелегального перехода границы составляла 60 тысяч долларов.

Задержанному водителю грозит уголовная ответственность, а на остальных участников составлены административные протоколы. Установление главного организатора продолжается, отметили в ГПСУ.

Напомним

