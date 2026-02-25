Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистами

$43.260.03
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 5078 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 6960 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 6476 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 15460 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 24251 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 20459 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19659 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16839 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15937 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Популярные новости
россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"25 февраля, 00:08 • 10677 просмотра
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph25 февраля, 00:45 • 12265 просмотра
Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов25 февраля, 01:19 • 8248 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 9450 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 7208 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 32036 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 42555 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 60169 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 77389 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 79898 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 10886 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 14717 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 17224 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 22208 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 30912 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистами

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Злоумышленники незаконно перевозили граждан через границу с Румынией с помощью машины "скорой помощи".

Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистами
Фото: Государственная пограничная служба Украины

На украинско-румынской границе была задержана "скорая", с помощью которой злоумышленники незаконно перевозили граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

В операции принимали участие пограничники Черновицкого отряда совместно со Службой безопасности Украины. Как установило следствие, организаторы преступной схемы для конспирации использовали автомобиль скорой помощи.

Водитель должен был довезти пятерых "клиентов" как можно ближе к границе и далее указать им пеший путь в Румынию в обход пунктов пропуска и пограничных нарядов. Сумма нелегального перехода границы составляла 60 тысяч долларов.

Задержанному водителю грозит уголовная ответственность, а на остальных участников составлены административные протоколы. Установление главного организатора продолжается, отметили в ГПСУ.

Напомним

Румыния начала ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения в пункте пропуска "Солотвино - Сигету - Мармацией" до 3 апреля. Оформление транспорта будет приостанавливаться с 09:00 до 16:00 в будни, пешеходы будут пересекать границу без изменений.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Румыния