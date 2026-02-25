Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами

Фото: Державна прикордонна служба України

На українсько-румунському кордоні було затримано "швидку", за допомогою якої зловмисники незаконно перевозили громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

В операції брали участь прикордонники Чернівецького загону спільно зі Службою безпеки України. Як встановило слідство, організатори злочинної схеми для конспірації використовували автомобіль швидкої допомоги.

Водій мав довезти п’ятьох "клієнтів" якомога ближче до кордону і далі вказати їм піший шлях до Румунії в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів. Сума нелегального переходу кордону становила 60 тисяч доларів.

Затриманому водію загрожує кримінальна відповідальність, а на решту учасників складено адміністративні протоколи. Встановлення головного організатора триває, зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо

Румунія розпочала ремонт мосту через Тису, що призведе до обмежень руху в пункті пропуску "Солотвино - Сігету - Мармацієй" до 3 квітня. Оформлення транспорту призупинятиметься з 09:00 до 16:00 у будні, пішоходи перетинатимуть кордон без змін.