09:16
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
23 лютого, 14:00
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
24 лютого, 19:45
24 лютого, 16:37
24 лютого, 14:59
24 лютого, 12:26
23 лютого, 21:02
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Зловмисники незаконно перевозили громадян через кордон з Румунією за допомогою машини "швидкої допомоги".

Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами
Фото: Державна прикордонна служба України

На українсько-румунському кордоні було затримано "швидку", за допомогою якої зловмисники незаконно перевозили громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

В операції брали участь прикордонники Чернівецького загону спільно зі Службою безпеки України. Як встановило слідство, організатори злочинної схеми для конспірації використовували автомобіль швидкої допомоги.

Водій мав довезти п’ятьох "клієнтів" якомога ближче до кордону і далі вказати їм піший шлях до Румунії в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів. Сума нелегального переходу кордону становила 60 тисяч доларів.

Затриманому водію загрожує кримінальна відповідальність, а на решту учасників складено адміністративні протоколи. Встановлення головного організатора триває, зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо

Румунія розпочала ремонт мосту через Тису, що призведе до обмежень руху в пункті пропуску "Солотвино - Сігету - Мармацієй" до 3 квітня. Оформлення транспорту призупинятиметься з 09:00 до 16:00 у будні, пішоходи перетинатимуть кордон без змін.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Румунія