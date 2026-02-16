Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ

$42.990.00
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 15369 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 36828 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 11:51 • 37531 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 32049 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 30674 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 70790 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50886 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 45068 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34614 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15 лютого, 20:23 • 4258 перегляди
Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею15 лютого, 20:50 • 3838 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 7814 перегляди
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15 лютого, 21:47 • 4952 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 7304 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 14:11 • 36828 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 100997 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 158992 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 89653 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 106186 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Іран
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 2262 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 17797 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 26230 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 24897 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 27764 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Brent

Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Румунія розпочала ремонт мосту через Тису, що призведе до обмежень руху в пункті пропуску "Солотвино – Сігету–Мармацієй" до 3 квітня. Оформлення транспорту призупинятиметься з 09:00 до 16:00 у будні, пішоходи перетинатимуть кордон без змін.

Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила про запровадження тимчасового графіка роботи пункту пропуску "Солотвино – Сігету–Мармацієй" через реконструкцію критично важливої мостової інфраструктури. Згідно з офіційним повідомленням румунських колег, будівельні роботи триватимуть протягом наступних півтора місяця, що суттєво вплине на пропускну спроможність цього напрямку для автомобілістів. Про це пише УНН.

Деталі

Починаючи з 16 лютого оформлення транспортних засобів у будні дні буде повністю призупинятися в період з 09:00 до 16:00 за київським часом. Ці часові вікна виділені для безпосереднього проведення технічних робіт на конструкціях мосту, що унеможливлює безпечний проїзд автомобілів.

Негода на кордоні з Молдовою: обмеження для вантажівок розширено на три області06.02.26, 14:39 • 3430 переглядiв

Водночас обмеження не стосуються людей, які перетинають кордон у пішому порядку – для них сполучення здійснюватиметься у звичному режимі без жодних затримок.

Тривалість реконструкції та рекомендації для подорожуючих

За попередніми розрахунками румунської сторони, ремонтні роботи на об'єкті триватимуть до 3 квітня поточного року. ДПСУ наполегливо радить водіям та логістичним компаніям враховувати "денні вікна" простою та, за можливості, обирати альтернативні шляхи через сусідні пункти пропуску на кордоні з Румунією.

Актуальну інформацію про стан черг та зміни у режимі роботи переправ можна відстежувати на офіційних ресурсах прикордонного відомства в режимі реального часу.

Спершу йшов по кризі, а потім вирішив перетнути кордон вплав: на Дністрі потонув 31-річний чоловік04.02.26, 18:05 • 4176 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Румунія
Україна