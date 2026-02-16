Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ
Румунія розпочала ремонт мосту через Тису, що призведе до обмежень руху в пункті пропуску "Солотвино – Сігету–Мармацієй" до 3 квітня. Оформлення транспорту призупинятиметься з 09:00 до 16:00 у будні, пішоходи перетинатимуть кордон без змін.
Державна прикордонна служба України повідомила про запровадження тимчасового графіка роботи пункту пропуску "Солотвино – Сігету–Мармацієй" через реконструкцію критично важливої мостової інфраструктури. Згідно з офіційним повідомленням румунських колег, будівельні роботи триватимуть протягом наступних півтора місяця, що суттєво вплине на пропускну спроможність цього напрямку для автомобілістів. Про це пише УНН.
Деталі
Починаючи з 16 лютого оформлення транспортних засобів у будні дні буде повністю призупинятися в період з 09:00 до 16:00 за київським часом. Ці часові вікна виділені для безпосереднього проведення технічних робіт на конструкціях мосту, що унеможливлює безпечний проїзд автомобілів.
Водночас обмеження не стосуються людей, які перетинають кордон у пішому порядку – для них сполучення здійснюватиметься у звичному режимі без жодних затримок.
Тривалість реконструкції та рекомендації для подорожуючих
За попередніми розрахунками румунської сторони, ремонтні роботи на об'єкті триватимуть до 3 квітня поточного року. ДПСУ наполегливо радить водіям та логістичним компаніям враховувати "денні вікна" простою та, за можливості, обирати альтернативні шляхи через сусідні пункти пропуску на кордоні з Румунією.
Актуальну інформацію про стан черг та зміни у режимі роботи переправ можна відстежувати на офіційних ресурсах прикордонного відомства в режимі реального часу.
