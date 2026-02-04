Спершу йшов по кризі, а потім вирішив перетнути кордон вплав: на Дністрі потонув 31-річний чоловік
Київ • УНН
На Вінниччині 31-річний чоловік потонув у Дністрі, намагаючись нелегально перетнути кордон. Він перетнув частину річки по кризі, але не витримав низької температури та стрімкої течії.
На Вінниччині потонув 31-річний чоловік, який намагався перепливти Дністер, щоб перетнути кордон, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
Деталі
За даними прикордонників, трагічна подія сталася у Ямполі, що на Вінниччині. 31-річний громадянин, ймовірно, намагався нелегально перетнути держкордон через річку. Він перетнув частину Дністра по кризі, діставшись одного з островів поблизу берега, а далі планував рушити вплав.
Низька температура та стрімка течія не дозволили чоловіку довго протриматися на воді. Прикордонний наряд, який до цього зафіксував його рух у напрямку річки, не встиг дістатися місця трагедії через складні погодні умови. Лише за добу тіло загиблого дістали на поверхню водолази
У ДПСУ закликали громадян не ризикувати життям та не намагатися перетнути кордон у невстановлених місцях.