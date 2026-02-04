$43.190.22
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 2224 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 3458 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
10:29 • 14947 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 23280 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18512 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21755 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35478 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50780 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 40235 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Спершу йшов по кризі, а потім вирішив перетнути кордон вплав: на Дністрі потонув 31-річний чоловік

Київ • УНН

 • 254 перегляди

На Вінниччині 31-річний чоловік потонув у Дністрі, намагаючись нелегально перетнути кордон. Він перетнув частину річки по кризі, але не витримав низької температури та стрімкої течії.

Спершу йшов по кризі, а потім вирішив перетнути кордон вплав: на Дністрі потонув 31-річний чоловік

На Вінниччині потонув 31-річний чоловік, який намагався перепливти Дністер, щоб перетнути кордон, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

За даними прикордонників, трагічна подія сталася у Ямполі, що на Вінниччині. 31-річний громадянин, ймовірно, намагався нелегально перетнути держкордон через річку. Він перетнув частину Дністра по кризі, діставшись одного з островів поблизу берега, а далі планував рушити вплав.

17-й з початку року: чоловік потонув при спробі переправитися через річку Тиса до Румунії12.07.24, 10:26 • 15808 переглядiв

Низька температура та стрімка течія не дозволили чоловіку довго протриматися на воді. Прикордонний наряд, який до цього зафіксував його рух у напрямку річки, не встиг дістатися місця трагедії через складні погодні умови. Лише за добу тіло загиблого дістали на поверхню водолази  

- йдеться у повідомленні.

В Тисі потонули ще двоє чоловіків: в ДПСУ розповіли, чи вдалось ідентифікувати загиблих 28.04.24, 16:38 • 56027 переглядiв

У ДПСУ закликали громадян не ризикувати життям та не намагатися перетнути кордон у невстановлених місцях.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Вінницька область
Державна прикордонна служба України
Україна