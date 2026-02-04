Сначала шел по льду, а потом решил пересечь границу вплавь: на Днестре утонул 31-летний мужчина
Киев • УНН
В Винницкой области 31-летний мужчина утонул в Днестре, пытаясь нелегально пересечь границу. Он пересек часть реки по льду, но не выдержал низкой температуры и стремительного течения.
В Винницкой области утонул 31-летний мужчина, который пытался переплыть Днестр, чтобы пересечь границу, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
По данным пограничников, трагическое событие произошло в Ямполе Винницкой области. 31-летний гражданин, вероятно, пытался нелегально пересечь госграницу через реку. Он пересек часть Днестра по льду, добравшись до одного из островов вблизи берега, а дальше планировал двинуться вплавь.
Низкая температура и стремительное течение не позволили мужчине долго продержаться на воде. Пограничный наряд, который до этого зафиксировал его движение в направлении реки, не успел добраться до места трагедии из-за сложных погодных условий. Лишь через сутки тело погибшего достали на поверхность водолазы
В ГПСУ призвали граждан не рисковать жизнью и не пытаться пересечь границу в неустановленных местах.