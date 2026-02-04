$43.190.22
15:42
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 2578 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 3770 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
10:29 • 15097 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 23415 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 18575 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 21818 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35519 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 50831 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 40258 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
Сначала шел по льду, а потом решил пересечь границу вплавь: на Днестре утонул 31-летний мужчина

Киев • УНН

 400 просмотра

В Винницкой области 31-летний мужчина утонул в Днестре, пытаясь нелегально пересечь границу. Он пересек часть реки по льду, но не выдержал низкой температуры и стремительного течения.

Сначала шел по льду, а потом решил пересечь границу вплавь: на Днестре утонул 31-летний мужчина

В Винницкой области утонул 31-летний мужчина, который пытался переплыть Днестр, чтобы пересечь границу, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

По данным пограничников, трагическое событие произошло в Ямполе Винницкой области. 31-летний гражданин, вероятно, пытался нелегально пересечь госграницу через реку. Он пересек часть Днестра по льду, добравшись до одного из островов вблизи берега, а дальше планировал двинуться вплавь.

Низкая температура и стремительное течение не позволили мужчине долго продержаться на воде. Пограничный наряд, который до этого зафиксировал его движение в направлении реки, не успел добраться до места трагедии из-за сложных погодных условий. Лишь через сутки тело погибшего достали на поверхность водолазы  

- говорится в сообщении.

В ГПСУ призвали граждан не рисковать жизнью и не пытаться пересечь границу в неустановленных местах.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Винницкая область
Государственная пограничная служба Украины
Украина