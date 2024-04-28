В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших

Тела двух мужчин в реке Тиса нашли еще в субботу, 27 апреля. Однако из-за стремительного течения в реке вытащить их удалось только сегодня. Пока еще не удалось установить данные погибших мужчин. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в воскресенье, 28 апреля, передает УНН.

К сожалению, пока нет идентификации лиц, которые наш пограничный наряд обнаружил вчера вечером в реке Тиса. Действия, чтобы достать погибших из реки, начались вчера. Но из-за стремительного течения фактически это удалось сделать только сегодня утром - заявил Демченко.

Демченко в очередной раз предостерег тех, кто пытается пересечь границу, особенно выбирая для себя труднодоступные горные направления, воздержаться от таких путешествий, потому что это представляет угрозы их жизни.

"Довольно часто нарушители обращаются к таким преступным группам, которым обещают содействие в незаконном пересечении границы и маршрут как раз прокладывают через горную реку, что опять же может привести к гибели", - отметил представитель Госпогранслужбы.

Напомним

Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин, которые утонули при попытке нелегально пересечь границу. Общее количество погибших с начала российского вторжения возросло до 24 человек.